Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρέλαβε το προσχέδιο του αμερικανικού σχεδίου για την επανεκκίνηση των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου και τις επόμενες ημέρες θα συζητήσει «τα βασικά σημεία που απαιτούνται για την επίτευξη ειρήνης» με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Πέμπτη το γραφείο του Ουκρανού ηγέτη.

Το σχέδιο 28 σημείων του Αμερικανού προέδρου προβλέπει αναγνώριση των ουκρανικών προσαρτημένων εδαφών ως ρωσικά, αλλά και την εκχώρηση εδαφών της Ανατολικής Ουκρανίας που ακόμη δεν έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ πρότεινε η Ρωσία να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς, παρότι η Ουκρανία κατέχει το 14,5% του εδάφους εκεί, σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου.

«Είμαστε έτοιμοι τώρα, όπως και πριν, να εργαστούμε εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά, καθώς και με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο ώστε το αποτέλεσμα να είναι η ειρήνη», αναφέρεται σε δήλωση που δημοσιεύθηκε στο Telegram.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έλαβε επίσημα από την αμερικανική πλευρά το προσχέδιο ενός σχεδίου που, σύμφωνα με την εκτίμηση των ΗΠΑ, μπορεί να ενεργοποιήσει τη διπλωματία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας περιέγραψε τις θεμελιώδεις αρχές που είναι σημαντικές για τον λαό μας και συμφωνήθηκε να εργαστούμε πάνω στα σημεία του σχεδίου με τρόπο που θα οδηγήσει σε μια αξιοπρεπή λήξη του πολέμου.

Η Ουκρανία από τα πρώτα δευτερόλεπτα της ρωσικής εισβολής επιδιώκει την ειρήνη και στηρίζουμε όλες τις ουσιαστικές προτάσεις που μπορούν να φέρουν πιο κοντά την αληθινή ειρήνη. Από την αρχή του έτους η Ουκρανία έχει στηρίξει τις προτάσεις του προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό της αιματοχυσίας. Είμαστε έτοιμοι και τώρα να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά και με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η ειρήνη.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναμένει τις επόμενες ημέρες να συζητήσει με τον πρόεδρο Τραμπ τις διαθέσιμες διπλωματικές δυνατότητες και τα βασικά σημεία που απαιτούνται για την επίτευξη της ειρήνης».

Ουκρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν «παράλογη» και απαράδεκτη την πρόταση ειρήνης

Η νέα πρόταση ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία απορρίφθηκε ως «παράλογη» και απαράδεκτη από αξιωματούχους στο Κίεβο, εν μέσω συνομιλιών μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και υψηλόβαθμης αμερικανικής στρατιωτικής αντιπροσωπείας.

Σύμφωνα με τους ίδιους, όπως μεταδίδει ο Guardian, η πρόταση που φέρεται να έχει συνταχθεί από τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, στενό σύμμαχο του Βλαντίμιρ Πούτιν, και τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, αποτελεί «πρόκληση» με στόχο να προκαλέσει διχασμό και να «αποπροσανατολίσει» τους συμμάχους της Ουκρανίας.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το έγγραφο ισοδυναμεί με παράδοση της Ουκρανίας και ουσιαστικό τέλος της κυριαρχίας της. Η πρόταση έρχεται σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την αποτυχημένη προσπάθεια των ρωσικών στρατευμάτων να καταλάβουν το Κίεβο και ενώ οι προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να τερματίσει τη σύγκρουση παραμένουν σε τέλμα.

Ένας δυτικός διπλωμάτης ανέφερε ότι οι Ρώσοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την εσωτερική κρίση της Ουκρανίας. «Φαίνεται ότι ο Ντμίτριεφ προώθησε αυτό το σχέδιο σε μια στιγμή που ο Ζελένσκι είναι αδύναμος. Οι Ρώσοι είναι καλοί στο να εκμεταλλεύονται καταστάσεις», είπε. «Μοιάζει με κάθε άλλο ρωσικό σχέδιο. Δεν νομίζω ότι θα έχει απήχηση στην Ουκρανία».