Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, με θύμα μια 16χρονη, η οποία δέχτηκε άγριο ξυλοδαρμό από άλλες ανήλικες. Το βίντεο είναι συγκλονιστικό, καθώς δείχνει το κορίτσι στο έδαφος να δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα, ενώ ένα άτομο καταγράφει την επίθεση.

Στην αρχή του βίντεο φαίνονται δύο νεαρές που παλεύουν, πιασμένες από τα μαλλιά. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, μπαίνουν στη μέση και άλλες ανήλικες, οι οποίες περικυκλώνουν την 16χρονη και αρχίζουν να τη χτυπούν αλύπητα με γροθιές και κλοτσιές. Μία την τραβάει από τα μαλλιά, ενώ άλλη την σέρνει από τα πόδια, την ώρα που τα χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα συνεχίζονται με μανία.

Ακόμα και όταν το κορίτσι φαίνεται να μην αντιδρά, μία από τις νεαρές συνεχίζει να τη χτυπά με ιδιαίτερη αγριότητα, φτάνοντας μέχρι και σε κλοτσιές στο κεφάλι.

Στο βίντεο εμφανίζονται και δύο αγόρια που παρακολουθούν χωρίς να προσπαθούν να σταματήσουν τον ξυλοδαρμό.

Όταν η επίθεση σταματά, η 16χρονη μένει πεσμένη στο έδαφος, βγάζοντας έναν λυγμό, ενώ οι άλλες νεαρές απομακρύνονται. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστή η αφορμή που οδήγησε στη βίαιη επίθεση.