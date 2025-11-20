Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης θα είναι ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και η επιβεβαίωση θα έρθει μετά την εξέταση του σχετικού φακέλου από την ΕΕΑ, η οποία θα συνεδριάσει εκτάκτως την Παρασκευή (21/11).

Το θέμα είναι ανοιχτό εδώ και μήνες και τώρα ήρθε η ώρα να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο για τους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι θα αποκτήσουν νέο ιδιοκτήτη και μάλιστα με οικονομική επιφάνεια που μπορεί να οδηγήσει την ομάδα να αλλάξει επίπεδο.

Η πλευρά του Μυστακίδη έστειλε το σχετικό φάκελο με όλα τα στοιχεία στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και αυτή θα συνεδριάσει εκτάκτως την Παρασκευή (21/11), όπως δήλωσε στην εκπομπή «Game Changers» της ΕΡΤ το μέλος της, Ηλίας Αρκούδης.

«Σήμερα παραλήφθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ο φάκελος για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φάκελος έχει όλα τα έγγραφα. Κάποια οικονομικά έγγραφα θα πρέπει να τα δω εγώ, αλλά λόγω και του μεγέθους του κ. Μυστακίδη δε νομίζω πως θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Παρακάλεσα να κάνουμε όσο πιο γρήγορα τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κ. Βρούτση. Φρόντισε και ο πρόεδρος να συνεδριάσει η Επιτροπή αύριο με θέμα για δύο μεταβιβάσεις ομάδων», είπε αρχικά το μέλος της ΕΕΑ και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην εταιρεία «A Sports Group» που ίδρυσε ο Μυστακίδης.

«Είναι 100% μέτοχος της εταιρείας ο κ. Μυστακίδης και ταυτίζεται με αυτήν. Θα ελέγξουμε και το οικονομικό μέρος. Η πρώτη ματιά και το οικονομικό μέγεθος του κ. Μυστακίδη δεν μας αφήνει περιθώρια για να πούμε ότι θα έχουμε κάποια προβλήματα. Αν είναι πλήρης ο φάκελος, δεν έχουμε κάποιο λόγο να μην τον εγκρίνουμε. Το μεσημέρι θα γίνει η συνεδρίαση», ήταν τα λόγια του.

Τέλος, πρόσθεσε πως «θα εξετάσουμε δύο περιπτώσεις και η δεύτερη μεταβίβαση αφορά την ΠΑΕ Ηρακλής στον κ. Μονεμβασιώτη. Εμείς εξετάζουμε τον αγοραστή και αν έχει όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος. Είναι άλλο πράγμα η μεταβίβαση των μετοχών και άλλο οι οφειλές της ομάδας σε κάποιο παίκτη».