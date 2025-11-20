Ο Παναθηναϊκός πήρε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στη Euroleague επικρατώντας της Ντουμπάι BC με 103-82 και ο Εργκίν Αταμάν αποθέωσε στις δηλώσεις του τον Κώστα Σλούκα αλλά και τον Κένεθ Φαρίντ.

Οι «πράσινοι» δυσκολεύτηκαν για 25 λεπτά, στη συνέχεια όμως ανέβασαν τον ρυθμό τους και συνέτριψαν τους αντιπάλους τους, με τον προπονητή τους να μένει ικανοποιημένος και να στέκεται στους Σλούκα και Φαρίντ στις δηλώσεις του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν…

«Όπως είπαμε στο ημίχρονο, παίξαμε άθλια άμυνα, ήμασταν σοφτ. Τα γκαρντ δεν πίεζαν την μπάλα. Στα αποδυτήρια με τους συνεργάτες μιλήσαμε, ο Σερέλης είπε να βάλουμε τον Καλαϊτζάκη στην άμυνα για να μας προσφέρει aggressivity. Αποδέχθηκα την πρότασή του. Με τον Καλαϊτζάκη βελτιώσαμε την πίεση. Ο Ράιτ δημιούργησε στο πρώτο ημίχρονο, ακόμα και αν δεν σκόραρε και τον πιέσαμε. Στο πρώτο ημίχρονο κάναμε λάθη, ειδικά στην τελευταία φάση. Ο Ναν συγκεντρώθηκε μετά το λάθος που έκανε. Ο Σλούκας πήρε τον έλεγχο με σκορ και ασίστ και πήραμε μία σημαντική νίκη. Η Ντουμπάι είναι πολύ καλή ομάδα».

Για τον Φαρίντ: «Φέρνει πολλά πράγματα στην ομάδα. Είναι το κατάλληλο φάρμακο για τα προβλήματά μας. Ήρθε, είχε πίεση στην άμυνα. Σήμερα είχε 4 μπλοκ στο πρώτο ημίχρονο. Είναι τρομερό. Μας δίνει χώρο στην επίθεση. Είναι σημαντικός παίκτης για εμάς. Είναι καλός χαρακτήρας. Είναι aggresive. Αρέσει στον κόσμο και θα συνεχίσει να αρέσει γιατί παίζει με την καρδιά του. Μας έδωσε την ενέργεια που χρειαζόμαστε».

Για τον Σλούκα: «Είναι ο καλύτερος πόιντ γκαρντ τα τελευταία 6-7 χρόνια στην Euroleague. Δεν είναι πρόβλημα η ηλικία του γιατί είναι σωστός επαγγελματίας. Προσέχει το σώμα του και προσφέρει πολλά στην ομάδα».