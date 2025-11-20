Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Ντουμπάι BC στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague και λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου στο ΟΑΚΑ… σήμανε συναγερμός καθώς ο Τσέντι Όσμαν έφυγε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια λόγω ενοχλήσεων στον αστράγαλο.

Οι «πράσινοι» θέλουν την τρίτη συνεχόμενη νίκη, έπειτα από αυτές κόντρα σε Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης εκτός έδρας, για να παραμείνουν κοντά στην κορυφή, λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου όμως στο ΟΑΚΑ υπήρξε ανησυχία.

Ο λόγος είναι ο τραυματισμός του Όσμαν, εντός εκ των πιο φορμαρισμένων, αν όχι ο πιο φορμαρισμένος, παικτών της ομάδας από την αρχή της σεζόν. Ο Τούρκος φόργουορντ πάτησε άσχημα το αριστερό του πόδι σε μια φάση και τελικά έφυγε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια.

Ο Όσμαν ένιωθε ενοχλήσεις στον αστράγαλο και το τελευταίο που θέλει ο Εργκίν Αταμάν είναι να προστεθεί ακόμη ένα πρόβλημα τραυματισμού σε αυτά που ήδη υπάρχουν και τα οποία είναι αρκετά και σημαντικά.