Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ντουμπάι BC για τη 12η αγωνιστική της Euroleague και η Θύρα 13 ετοίμασε κορεό για τη συμπλήρωση 59 χρόνων από την ίδρυσή της.

Έπειτα από τέσσερα συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια, οι «πράσινοι» επέστρεψαν στην έδρα τους με στόχο την τρίτη σερί νίκη ώστε να παραμείνουν κοντά στην κορυφή και έχουν, όπως πάντα, τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών της.

Η ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ ήταν όμορφη πριν καν αρχίσει το παιχνίδι και σε αυτό έπαιξε ρόλο και το κορεό που είχε ετοιμάσει η Θύρα 13 με αφορμή τη συμπλήρωση 59 χρόνων από την ίδρυσή της.