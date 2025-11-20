Ο Παναθηναϊκός δυσκολευόταν μέχρι το 25ο λεπτό, στη συνέχεια όμως… πήρε παραμάζωμα τη Ντουμπάι BC και με το 103-82 πανηγύρισε την τρίτη συνεχόμενη νίκη στη Euroleague και ανέβηκε στο 8-4 μετά τις πρώτες 12 αγωνιστικές.

Ο αγώνας άρχισε με τις δύο ομάδες να είναι αρκετά εύστοχες και να μη δείχνουν διάθεση στην άμυνα, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν χέρι-χέρι στα πρώτα λεπτά. Με τον Έλις να πετυχαίνει 8 πόντους από νωρίς οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 17-14 στο 6′, οι «πράσινοι» όμως αντέδρασαν και έκλεισαν στο +1 (25-24) την πρώτη περίοδο.

Η αποχώρηση του Όσμαν με διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο ήταν πρόβλημα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, για την οποία ο Φαρίντ έκανε τρομερή δουλειά στην άμυνα με 4 εντυπωσιακές τάπες. Δεν γινόταν να τους μαρκάρει όλους όμως και η Ντουμπάι BC είχε το προβάδισμα και πήγε με αυτό στα αποδυτήρια, καθώς στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου το σκορ ήταν 45-48.

Οι φιλοξενούμενοι παρέμεναν μπροστά μέχρι και το 26ο λεπτό, κάπου εκεί όμως η πράσινη μηχανή ανέβασε στροφές και το ΟΑΚΑ ξεσηκώθηκε. Οι Ναν, Σλούκας και Γκαρντ «πυροβολούσαν» συνεχώς, η άμυνα λειτουργούσε όπως έπρεπε και το σκορ από 59-61 έγινε 80-62 με επιμέρους σκορ 21-1!

Το παιχνίδι είχε, πλέον, κριθεί και ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε όπως ήθελε την κατάσταση, παίρνοντας τελικά τη νίκη, τρίτη συνεχόμενη, με 103-82.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 45-48, 75-62, 103-82

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 7 (1), Καλαϊτζάκης 2, Όσμαν 7 (1), Σλούκας 15 (1), Ρογκαβόπουλος 9 (1), Σαμοντούροβ, Γκραντ 15 (3), Ναν 22 (1), Φαρίντ 9, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 7 (1), Μήτογλου 10 (2).

Ντουμπάι BC (Γιούριτσα Γκόλεματς): Αβράμοβιτς, Αμπάς 11 (1), Πρέπελιτς, Μπέρτανς 3, Έλις 15 (1), Άντερσον, Κόντιτς 1, Καμπενγκέλε 18, Ράιτ 8, Πετρούσεβ 12, Ράιαν 8 (2), Καμένιας 6.