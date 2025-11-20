Ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος αποχώρησε στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Ντουμπάι BC για τη 12η αγωνιστική της Euroleague, υπέστη τελικά διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.

Οι «πράσινοι» υποδέχθηκαν την ομάδα από το Ντουμπάι με στόχο την τρίτη συνεχόμενη νίκη, το κλίμα στο ΟΑΚΑ ήταν ευχάριστο από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου όμως υπήρξε ανησυχία.

Ο Όσμαν πάτησε άσχημα το πόδι του έπειτα από ένα σουτ που έκανε και λίγο μετά αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια και δεν επέστρεψε για το υπόλοιπο του παιχνιδιού.

Όπως, λοιπόν, έγινε γνωστό στη συνέχεια, ο Τούρκος φόργουορντ, ο οποίος ήταν ο πιο σταθερός σε απόδοση παίκτης της ομάδας του Εργκίν Αταμάν από την αρχή της σεζόν, υπέστη διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο και στον Παναθηναϊκό περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες θα υποβληθεί για να δουν το μέγεθος της ζημιάς.