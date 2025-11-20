Για ιστορική συμφωνία κάνουν λόγο η ΠΑΕ και ο ΑΣ ΠΑΟΚ με κοινή ανακοίνωσή της, μετά την ομόφωνη έγκριση του μνημονίου συνεργασίας για τη νέα Τούμπα.

Η ΠΑΕ έστειλε την Πέμπτη (20/11) στον Ερασιτέχνη το νέο μνημόνιο συνεργασίας, μετά τις αλλαγές που έκανε σε αυτό που είχε παραλάβει, για να έρθει λίγες ώρες μετά η ομόφωνη έγκρισή του από το διοικητικό συμβούλιο.

Με την ΠΑΕ και τον ΑΣ ΠΑΟΚ, επομένως, να είναι ενωμένοι, ο δρόμος για την κατασκευή της Νέας Τούμπας από τον Ιβάν Σαββίδη άνοιξε, με την κοινή ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής…

«Μία νέα μέρα ανατέλλει για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημερινή ιστορική συμφωνία του ΑΣ με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Το προτεινόμενο από την ΠΑΕ μνημόνιο συναντίληψης, που ήταν προϊόν συνεχούς διαβούλευσης και συνεργασίας, έγινε ομόφωνα αποδεκτό, με ψήφους 15-0 από το διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ ΠΑΟΚ, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για την κατασκευή της Νέας Τούμπας από τον Ιβάν Σαββίδη.

Στη χρονιά που ο σύλλογος θα γιορτάσει τα 100 του χρόνια, όλοι μαζί ενωμένοι, θα προχωρήσουμε και θα στείλουμε το μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση, ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας.

Το όνειρο, πλέον, αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα…

ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΑΣ ΠΑΟΚ

Πέμπτη 20.11.2025».