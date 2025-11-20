Χειροπέδες στην 51χρονη πασίγνωστη ηθοποιό, Δήμητρα Ματσούκα, πέρασαν αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ σε μπλόκο που είχαν στήσει στην περιοχή της Βουλιαγμένης. Όλα συνέβησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, όταν το ειδικό κλιμάκιο αστυνομικών της Τροχαίας σταμάτησε το όχημα που οδηγούσε η εντυπωσιακή ηθοποιός, καθώς έτρεχε πολύ παραπάνω από το προβλεπόμενο όριο.

Πιο αναλυτικά, το ραντάρ την εντόπισε να κινείται στην οδό Αθηνάς με 97 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο όριο είναι 50 χλμ/ώρα. Δεν ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα για την 51χρονη που έχει αφήσει ιστορία με τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις, καθώς, όπως διαπιστώθηκε στον έλεγχο, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα το οποίο της είχε αφαιρεθεί στις αρχές Οκτωβρίου για άλλη παράβαση, ενώ το ΙΧ αυτοκίνητό της δεν είχε και πινακίδες λόγω άλλης παράβασης στο κέντρο της Αθήνας.

Το… κακό έγινε ακόμη μεγαλύτερο όταν διαπιστώθηκε ότι η εντυπωσιακή ηθοποιός ήταν και υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς το μηχάνημα έδειξε 0,38 mg ανά λίτρο αίματος.

Το αποτέλεσμα ήταν να συλληφθεί και να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος της, μεταξύ άλλων για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και να οδηγηθεί σήμερα στο αυτόφωρο.

Τι λέει η Δήμητρα Ματσούκα για τη σύλληψή της

Η εκπομπή «Το Πρωινό» και πιο συγκεκριμένα ο Πάνος Κατσαρίδης μίλησε μέσω μηνυμάτων με τη Δήμητρα Ματσούκα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Μου είπε η Δήμητρα, ότι τις πινακίδες τις της πήραν την Κυριακή 16/11. Γύρισε στο σπίτι της με ταξί τότε, άφησε το αυτοκίνητο εκεί που ήταν παρκαρισμένο. Δευτέρα και Τρίτη είχε ρεπό από το θέατρο και χθες, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, μετά το θέατρο πήρε το αυτοκίνητό της για να το πάει στο σπίτι της και να το αφήσει εκεί. Το δίπλωμά της δεν της είχε αφαιρεθεί, αλλά της είχε κρατηθεί για παράβαση πάρκινγκ που είχε κάνει από αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά δεν είχε προλάβει να το παραλάβει».