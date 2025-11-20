Σε ισχύ βρίσκεται το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, με έντονες βροχοπτώσεις να αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τοπικά, λόγω μεγάλου ύψους βροχής και κορεσμού των εδαφών, τα φαινόμενα μπορεί να γίνουν επικίνδυνα.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του, επισημαίνει τη σημασία των χαρτών με τον συνολικό υετό για το επόμενο διήμερο, προκειμένου να παρακολουθούνται οι περιοχές υψηλού κινδύνου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ζώνες υψηλού κινδύνου περιλαμβάνουν την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Θεσσαλία, όπου αναμένονται τα μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη βροχής.

Η ορογραφία παίζει καθοριστικό ρόλο στην ένταση των φαινομένων. Οι νοτιάδες που φτάνουν στην Πίνδο «σκάνε» πάνω στα βουνά, προκαλώντας πολύ έντονη βροχόπτωση.

Συγκεκριμένα, οι περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο είναι: Άρτα, Πρέβεζα, Τζουμέρκα, Αμβρακικός, ΒΔ Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Τρικάλα και Καρδίτσα. Στους χάρτες εμφανίζονται τιμές 150–200 mm, ενώ τα αθροιστικά δεδομένα επιβεβαιώνουν την έντονη βροχόπτωση με αποχρώσεις κόκκινου και μωβ.

Μικρότερη, αλλά σημαντική ζώνη υετού παρατηρείται στην Κεντρική Μακεδονία, κυρίως σε Πιερία, Πέλλα και Ημαθία. Εκεί, οι συγκλίσεις και η ενίσχυση των νοτιάδων πάνω στον Όλυμπο και στα Πιέρια ενισχύουν τις βροχοπτώσεις.

Οι Αρχές συνιστούν προσοχή και παρακολούθηση των επίσημων δελτίων καιρού, καθώς οι τοπικές πλημμύρες και τα έντονα φαινόμενα δεν μπορούν να αποκλειστούν.

✔️ Ηπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Θεσσαλία αποτελούν τη ζώνη… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 20, 2025

Πιο συγκεκριμένα ο μετεωρολόγος αναφέρει:

✔️ Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Θεσσαλία αποτελούν τη ζώνη υψηλότερου κινδύνου, με τα μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη βροχής.

✔️Η ορογραφία παίζει κρίσιμο ρόλο: οι νοτιάδες «σκάνε» πάνω στην Πίνδο και δημιουργούν πολύ έντονη βροχόπτωση.

✔️ Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Θεσσαλία

Είναι η περιοχή όπου το μέτωπο συναντά την ορογραφία της Πίνδου και «μπλοκάρεται».

Συγκεκριμένα: Άρτα – Πρέβεζα – Τζουμέρκα – Αμβρακικός Αιτωλοακαρνανία (ΒΔ τμήματα) – Ευρυτανία / Τρικάλα – Καρδίτσα – Πίνδος. Στον Windy φαίνονται τιμές 150–200 mm, ενώ στο δεύτερο χάρτη (αθροιστικός υετός) οι αποχρώσεις του κόκκινου/μωβ επιβεβαιώνουν παρόμοια εικόνα.

✔️ Κεντρική Μακεδονία (κυρίως Πιερία – Πέλλα – Ημαθία). Δεύτερη ζώνη σημαντικού υετού, κυρίως λόγω συγκλίσεων και ενίσχυσης των νοτιάδων πάνω στον Όλυμπο και στα Πιέρια.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται τις επόμενες ώρες στη βορειοδυτική Ελλάδα με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε σήμερα η ΕΜΥ, κάνοντας λόγο για πορτοκαλί προειδοποίηση.

Ειδικότερα, οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στη δυτική – βορειοδυτική Ελλάδα αναμένεται τη νύχτα της Πέμπτης να ενταθούν εκ νέου.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Την Πέμπτη, οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στη δυτική – βορειοδυτική Ελλάδα αναμένεται τη νύχτα να ενταθούν εκ νέου.

Την Παρασκευή (25-11-21) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο.

Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (25-11-21) προς το Σάββατο (26-11-21).

Σημειώνεται ότι οι συνεχιζόμενες καταιγίδες έχουν προκαλέσει δεκάδες προβλήματα στη βορειοδυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Ήπειρο με πλημμύρες, απεγκλωβισμούς βοσκών και κατολισθήσεις.