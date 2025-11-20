Ως τον άνθρωπο που «μπορεί να πουλήσει ακόμη και πάγο σε Εσκιμώους» περιγράφουν στο Newsbeast τον 53χρονο απότακτο αστυνομικό και φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος εξαπάτησης επιχειρηματιών με έδρα μία σουίτα σε καζίνο.

Με τη φράση αυτή δείχνουν την πειθώ που έχει ο προφυλακισμένος πλέον 53χρονος, ο οποίος -σύμφωνα με τον δικηγόρο του- τζόγαρε την τελευταία πενταετία περίπου 4 εκατ. ευρώ στο καζίνο, με τον ίδιο να δηλώνει σχεδόν μηδενικές τραπεζικές καταθέσεις και εισόδημα 12 χιλιάδων ευρώ το 2024. Την ίδια ώρα, παρουσιαζόταν σχεδόν ως μεγιστάνας με ακριβά ρολόγια, άπειρα μετρητά και χρυσές λίρες που θα ζήλευε ακόμα και σεΐχης, με την απολογία ενώπιον του ανακριτή να είναι σε κλίμα πως «όλα όσα έβλεπαν και τα ρολόγια και οι λίρες ήταν ψεύτικα και αποτελούσαν μέσα εντυπωσιασμού» και ότι ο ίδιος είναι απλώς ένας «άρρωστος» τζογαδόρος.

Πιο αναλυτικά, ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος δήλωσε εθισμένος με τον τζόγο, προσθέτοντας πως δεν έχει καμία ιδιαίτερη οικονομική επιφάνεια και πως ακόμα και το σπίτι του βγαίνει τον Ιανουάριο στον πλειστηριασμό. «Ήξεραν πως τα χρήματα θα παίζονταν στο καζίνο και ποτέ δεν τους είπα ότι δανείζουν την επιχείρηση του καζίνο, η οποία δεν έχει ανάγκη από δανεισμό από φαρμακοποιούς και λοιπά άτομα με οικονομική επιφάνεια», υποστήριξε σύμφωνα με τον συνήγορό του.

Πρόκειται, ωστόσο, για ισχυρισμούς που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις καταθέσεις των θυμάτων της εγκληματικής ομάδας -και όχι μόνο του Σπύρου Μαρτίκα-, τα οποία κάνουν λόγο για απατηλές υποσχέσεις περί δήθεν προνομιακής επένδυσης. «Δεν είμαι αρχηγός καμίας εγκληματικής οργάνωσης. Είμαι παντελώς αθώος. Το μόνο που έκανα ήταν να διαμεσολαβώ χωρίς απάτη και να παίρνω χρήματα για να παίζω και να κερδίζω δίνοντας τον τοκογλυφικό τόκο στους μηνυτές. Όταν τα χρήματα χάνονταν, αφού δεν κέρδιζα πάντα και δεν μπορούσα να τα επιστρέψω, με βάφτιζαν απατεώνα», υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή, χωρίς να γίνεται πιστευτός και να έχει πάρει ήδη τον δρόμο για τις φυλακές.

Βρίζουν τον Σπύρο Μαρτίκα

Σε διάλογό του, πάντως, με τον επίσης προφυλακισμένο φερόμενο υπαρχηγό βρίζουν τον Σπύρο Μαρτίκα και τον χαρακτηρίζουν «βλάκα», κάτι που δημιουργεί την αίσθηση στον απλό αναγνώστη ότι τον εξαπάτησαν και το… απολαμβάνουν.

Φερόμενος υπαρχηγός: Μίλαγα με τον βλάκα τώρα, τον Μαρτίκα.

Φερόμενος αρχηγός: Ναι…

Φερόμενος υπαρχηγός: Και ο Μαρτίκας στις 7 του μήνα θέλει να πληρωθεί τον ΕΟΠΥΥ.

Φερόμενος αρχηγός: Ναι…

Φερόμενος υπαρχηγός: Να τα φέρει κάτω μαζί με τον άλλον, με ό,τι συμπληρώσει.

Φερόμενος αρχηγός: Ωραία, ωραία, μια χαρά.

Φερόμενος υπαρχηγός: Τι ωραία ρε μαλ…α; Τι χαζό είναι το παιδί αυτό ρε μαλ…α;

Φερόμενος αρχηγός: Δεν παίζεται…