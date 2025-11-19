Ο Σπύρος Μαρτίκας έχει μιλήσει ανοιχτά τον εφιάλτη που έζησε, καθώς έπεσε θύμα απάτης της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε οικονομικά πολίτες με το πρόσχημα ψεύτικων επενδύσεων.

Η αποκάλυψη της απάτης από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) και η παρακολούθηση των εμπλεκομένων έφεραν στο φως συνομιλίες που αποτυπώνουν την αγωνία του Μαρτίκα.

Μια από τις πιο αποκαλυπτικές στιγμές καταγράφηκε ανήμερα των Φώτων του 2025. Ο Σπύρος Μαρτίκας επικοινωνεί με το φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος και τον ικετεύει να του δώσει απαντήσεις σχετικά με την εξέλιξη των επενδύσεών του.



Οι διάλογοι που έχει καταγράψει ο κοριός της ΕΛΑΣ και έφερε στο φως η εκπομπή Αποκαλύψεις, είναι ενδεικτικοί:

Μαρτίκας: Δεν είμαι και τόσο καλά Α…, έχω πρόβλημα ρε Α…,

Φερόμενος αρχηγός: Το ξέρω, το ξέρω

Μαρτίκας: Έχω μείνει στις υποσχέσεις σου ρε Α… και δεν σε έχω ενοχλήσει.

Φερόμενος αρχηγός: Στις δικές μου;

Μαρτίκας: Πότε θα τα πούμε; Έχεις σκεφτεί κάτι για εμένα; Έστω κάτι ότι, ότι υποσχεθήκαμε έστω αυτό.

Φερόμενος αρχηγός: Θα τα πούμε από κοντά, ρε φίλε, θα τα πούμε από κοντά.

Μαρτίκας: Πότε θα τα πούμε; Πότε λες θα τα πούμε;

Φερόμενος αρχηγός: Ε, θα τα πούμε.

Μαρτίκας: Δεν έχω ενοχλήσει κανέναν αλλά είμαι σε απόγνωση. Δηλαδή, αυτό που ζητάω είναι λίγο τη ζωή μου πίσω. Αυτό, δεν ζητάω κάτι, δεν ζητάω λεφτά.

Φερόμενος αρχηγός: Ναι

Μαρτίκας: Δεν έχω ενοχλήσει κανέναν.

Φερόμενος αρχηγός: Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που πρέπει να την κάνουμε. Εγώ προσωπικά δεν φταίω κάπου. Εγώ έτσι, δεν ξέρω με τον Β., ο Β. μου μίλησε και μου είπε για κάτι πράγματα ότι μαλώσατε, ότι τσακωθήκατε και κάτι τέτοια. Δεν ξέρω αν συμβαίνουν αυτά, ότι εσύ…

Μαρτίκας: Ο Β. του λέω, του λέω σε παρακαλώ.

Φερόμενος αρχηγός: Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν θέλω να πιστέψω. Άκουσέ με δεν είναι ότι έχει δίκιο ο Β. και ότι μου λέει ο Β. είναι αλήθεια. Κατάλαβες;

Μαρτίκας: Μα εγώ με τον Β. μου λέει μην με ενοχλείς. Του λέω δεν σε έχω ενοχλήσει. Μα δεν τον έχω ενοχλήσει. Την υπόσχεσή σου του λέω να κρατήσεις