Στη φυλακή οδηγούνται ο φερόμενος ως αρχηγός και ο υπαρχηγός του κυκλώματος που κατηγορείται για «μαϊμού» επενδύσεις, έπειτα από κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα το απόγευμα της Τρίτης. Αντίθετα, οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Το κύκλωμα φέρεται να είχε ως επικεφαλής έναν απότακτο αστυφύλακα της ΕΛ.ΑΣ., ενώ ως υπαρχηγός κατονομάζεται ένας γνωστός επιχειρηματίας. Στην οργάνωση συμμετείχαν επίσης η σύντροφος του αρχηγού, ο σωματοφύλακας του υπαρχηγού και ένας 46χρονος, ο οποίος είχε αναλάβει τον ρόλο του «κυνηγού» υποψήφιων θυμάτων.

Κατά τη διάρκεια των απολογιών, ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης αρνήθηκε τις κατηγορίες. Υποστήριξε πως εδώ και χρόνια είναι εθισμένος στον τζόγο και πως όσοι του έδιναν χρήματα για να ποντάρει, το έκαναν με δική τους πρωτοβουλία, επιλέγοντας να ρισκάρουν για υψηλά κέρδη. Ο ίδιος αρνείται ότι τους παγίδεψε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο απότακτος αστυνομικός είχε τακτικές συναντήσεις με υποψήφια θύματα μέσα στο Καζίνο Λουτρακίου, οι οποίες φέρεται να οργανώνονταν από τον υπαρχηγό του.

Ο Σπύρος Μαρτίκας είναι ένα από τα πιο γνωστά θύματα που έχουν καταγγείλει την σπείρα, δηλώνοντας ότι ο ίδιος και η τότε σύντροφός του, Βρισηίδα Ανδριώτου, έχασαν τις οικονομίες μίας ζωής. Οι δύο τους φέρονται να έχασαν συνολικά 720.000 ευρώ σε ραντεβού με μέλη του κυκλώματος στο Καζίνο Λουτρακίου.