Ένας πολύ γνωστός επιχειρηματίας -ιδιοκτήτης κέντρων spa, μεταξύ άλλων-, έχει συλληφθεί από την Οικονομική Αστυνομία και κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για κακουργηματική απάτη ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έγινε στην Αττική και περιοχές της Πελοποννήσου, με τον επιχειρηματία να θεωρείται πρόσωπο που έχει κομβικό ρόλο στο κύκλωμα και να προβάλλει τον εαυτό του ως «εγγυητή» στα υποψήφια θύματα.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Τα μέλη του κυκλώματος, σύμφωνα με πληροφορίες, προσέγγιζαν άτομα με οικονομική επιφάνεια και τους έπειθαν να τους δώσουν χρήματα για να τα επενδύσουν σε κάποιο καζίνο, υποσχόμενοι πολύ μεγάλα κέρδη.

Τελικά, τα κέρδη δεν έρχονταν ποτέ και όταν τα θύματα άρχισαν να δυσανασχετούν και να ζητούν πίσω τα χρήματά τους, ξεκινούσαν οι εκβιασμοί, οι απειλές, ακόμη και οι ξυλοδαρμοί. Η υπόθεση έχει πάρει πλέον το δρόμο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ τα θύματα ίσως και να είναι πάνω από 10, ανάμεσά τους και ο πρώην παίκτης ριάλιτι, Σπύρος Μαρτίκας.