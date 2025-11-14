Μια εντυπωσιακή –και άκρως παραπλανητική– βιτρίνα πολυτελείας χρησιμοποιούσε εγκληματική οργάνωση, που εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τα μέλη της διέπρατταν κατά συρροή πλαστογραφίες και απάτες, ενώ κατηγορούνται και για ηθική αυτουργία σε ληστεία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Η αποδόμηση της οργάνωσης έγινε το πρωί της Πέμπτης, 13 Νοεμβρίου 2025, σε συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική. Συνελήφθησαν πέντε μέλη –μεταξύ αυτών ο αρχηγός και ο υπαρχηγός– με τη συνδρομή στελεχών της Διεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Το «παραμύθι» των δήθεν επενδύσεων

Από το 2023, οι δράστες εντόπιζαν οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες και τους εξαπατούσαν με μια ψευδή επενδυτική ευκαιρία σε καζίνο, υποσχόμενοι μηνιαίες αποδόσεις 10%–20%.

Ο αρχηγός παρουσιαζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος καζίνο, ενώ οι συναντήσεις γίνονταν σε πολυτελείς σουίτες ξενοδοχείου για μεγαλύτερη «πειθώ». Εκεί προσέφεραν στους υποψήφιους επενδυτές μια επίδειξη… πλούτου: δεσμίδες μετρητών, ράβδους χρυσού, χρυσές λίρες, πολύτιμους λίθους.

Κάποιο από αυτό το εντυπωσιακό υλικό αποδείχθηκε στη συνέχεια αμφίβολης γνησιότητας, χρησιμοποιημένο αποκλειστικά ως δόλωμα, ενώ παρουσίαζαν και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Ακραία βία και στημένες ληστείες

Όταν τα θύματα ζητούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους, τα μέλη της οργάνωσης κέρδιζαν χρόνο με προσχήματα. Δεν δίστασαν ακόμη και να χρησιμοποιήσουν σκηνοθετημένη ληστεία με σωματικές βλάβες σε θύμα, ενώ σε άλλη περίπτωση «σκηνοθέτησαν» σύλληψη του υπαρχηγού από άτομα που προσποιούνταν τους αστυνομικούς, αρπάζοντας μεγάλο ποσό ως δήθεν κατάσχεση.

Ο επιχειρηματίας και ο πρώην παίκτης ριάλιτι

Μάλιστα, στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθη ένας πολύ γνωστός επιχειρηματίας -ιδιοκτήτης κέντρων spa, μεταξύ άλλων. Κατηγορείται για κακουργηματική απάτη ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Ο επιχειρηματίας θεωρείται πρόσωπο που έχει κομβικό ρόλο στο κύκλωμα και προβάλλει τον εαυτό του ως «εγγυητή» στα υποψήφια θύματα.

Τα θύματα ίσως και να είναι πάνω από 10, ανάμεσά τους και ο πρώην παίκτης ριάλιτι, Σπύρος Μαρτίκας.

Τα ευρήματα – Ένα θησαυροφυλάκιο αμφίβολης γνησιότητας

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, η Αστυνομία εντόπισε εντυπωσιακό όγκο «πολυτελών» αντικειμένων, πολλά εκ των οποίων ενδέχεται να είναι πλαστά:

113 διαμάντια αμφίβολης γνησιότητας

735 χρυσές λίρες αμφίβολης γνησιότητας

Πλήθος ρολογιών τύπου “ROLEX” αμφίβολης γνησιότητας

Δεσμίδες με αντίγραφα χαρτονομισμάτων συνολικού φερόμενου ποσού 725.450 ευρώ

Το χρηματικό ποσό των 38.925 ευρώ

Δύο πλαστές επιταγές ύψους 100.000 και 600.000 ευρώ

Τρία πολυτελή αυτοκίνητα

Έξι κινητά τηλέφωνα

Συνολικά έχουν εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις απάτης (τετελεσμένες και σε απόπειρα), με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει 1.300.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.