Σε μία μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα σε περιοχές της Αττικής και της Πελοποννήσου, η Οικονομική Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός πολύ γνωστού επιχειρηματία, ιδιοκτήτη κέντρων spa, μεταξύ άλλων.

Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για κακουργηματική απάτη ύψους που υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο επιχειρηματίας είχε κομβικό ρόλο στο κύκλωμα, λειτουργώντας ως «εγγυητής» προς τα υποψήφια θύματα.

Ο Σπύρος Μαρτίκας, επιχειρηματίας στον χώρο των φαρμακείων και πρώην παίκτης ριάλιτι, μίλησε για την εμπειρία του, καθώς υπήρξε και ο ίδιος θύμα της απάτης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», τόνισε ότι δεν ήταν το μοναδικό θύμα, αλλά ότι η απάτη έχει τεράστιες διαστάσεις.

«Δεν εξαπατήθηκα μόνο εγώ, είναι πολλά τα θύματα. Η απάτη είναι τεράστια, είναι μια εγκληματική οργάνωση με δομή και ευφυέστατο σχέδιο», δήλωσε ο Σπύρος Μαρτίκας.

Ο επιχειρηματίας αποκάλυψε πως το πρόσωπο που τον προσέγγισε ήταν ο ιδιοκτήτης καταστημάτων μασάζ που χρησιμοποιούσε τις επιχειρήσεις αυτές ως «βιτρίνα» για ξέπλυμα χρήματος που προερχόταν από τις απάτες. Όπως ανέφερε, το σχέδιο «εξυφαινόταν» για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Με πλεύριζε πάνω από τρία χρόνια για να με οδηγήσει σε αυτήν την απάτη, μου πουλούσε εμπιστοσύνη, εκτίμηση, σεβασμό».

Σύμφωνα με την καταγγελία του Σπύρου Μαρτίκα, ο φερόμενος ως μέλος του κυκλώματος παρουσιαζόταν ως ευυπόληπτος πολίτης με «υψηλές» γνωριμίες, προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη των θυμάτων. Για να το αποδείξει αυτό, επέδειξε φωτογραφίες με υπουργούς και βουλευτές.

«’Εκλεβε φωτογραφίες με υπουργούς και βουλευτές για να τις πλασάρει στα θύματά του».

Αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους, «τούς έβαζε να επενδύουν και μετά εξαφανίζονταν τα λεφτά», δήλωσε ο Μαρτίκας. Επιπλέον, το κύκλωμα έδινε στους εξαπατημένους πλαστές επιταγές και λίρες για να καθυστερήσει ή να παραπλανήσει την αποκάλυψη της απάτης.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο συλληφθείς επιχειρηματίας φέρεται να είχε εξαπατήσει στο παρελθόν και «έναν από τους καλύτερους Έλληνες τραγουδιστές».

Ο Σπύρος Μαρτίκας συνεχάρη την Αστυνομία για την επιτυχία της επιχείρησης, τονίζοντας ότι η δημοσιότητα της υπόθεσης είναι κρίσιμη «για να σωθεί κόσμος». Κάλεσε δε όσους έχουν πέσει θύματα του κυκλώματος να μιλήσουν στις Αρχές, καθώς η τακτική της εγκληματικής οργάνωσης ήταν ο εκβιασμός των θυμάτων μετά την εξαπάτηση για να εξασφαλίσουν τη σιωπή τους.