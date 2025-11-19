Τον δικό του Γολγοθά καταγγέλλει πως «ανέβηκε» το τελευταίο διάστημα ο γνωστός φαρμακοποιός και πρώην παίκτης ριάλιτι, Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος έπεσε θύμα απάτης εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε οικονομικά πολίτες και απέσπασε και από τον ίδιο εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Όπως εξηγεί, μιλώντας στο Newsbeast, η μία εκ των τριών συνηγόρων του, Αγγελική Ψαράκη: «Ο κ. Μαρτίκας εξαπατήθηκε από την εν λόγω εγκληματική οργάνωση, έχει υποστεί τεράστια οικονομική και ηθική βλάβη».

«Πιστεύει στην Ελληνική Δικαιοσύνη και είναι στη διάθεση οποιασδήποτε Αρχής εφόσον κληθεί», σημειώνει η δικηγόρος του γνωστού φαρμακοποιού.

«Σχετικά με την υπόθεση του κυρίου Μαρτίκα, να τονίσουμε για ακόμη μία φορά ότι εκ της ιδιότητάς μας έχουμε γνώση για την καταγγελία και για τα όσα έχει καταγγείλει ο ίδιος στα αρμόδια όργανα σχετικά με τις κακουργηματικού χαρακτήρα πράξεις εις βάρος του, και όταν κληθεί από τον κ. Ανακριτή Κορίνθου να καταθέσει, είμαστε βέβαιοι ότι θα διαλευκάνει κι άλλο την υπόθεση και θα δώσει περαιτέρω στοιχεία», υπογραμμίζει στο Newsbeast η Αγγελική Ψαράκη, που εκπροσωπεί τον Σπύρο Μαρτίκα από κοινού με τη Σταυρούλα – Αντιγόνη Πριλή και τον Παναγιώτη Σκεύη.

Η μία εκ των τριών συνηγόρων υπεράσπισης του Σπύρου Μαρτίκα, Αγγελική Ψαράκη

Πώς εξαπατήθηκε ο Σπύρος Μαρτίκας

Ο φαρμακοποιός και πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης Survivor, Σπύρος Μαρτίκας, έχει αποκαλύψει πως το άτομο που τον εξαπάτησε, ο φερόμενος δηλαδή ως μέλος του κυκλώματος, παρουσιαζόταν ως ευυπόληπτος πολίτης με «υψηλές» γνωριμίες, προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη των θυμάτων. Για να το αποδείξει αυτό, δε, όπως τονίζει, επέδειξε φωτογραφίες με υπουργούς και βουλευτές.

Αφού λοιπόν κέρδιζε την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους, τους έβαζε να επενδύουν και μετά εξαφανίζονταν τα λεφτά, ενώ παράλληλα το κύκλωμα έδινε στους εξαπατημένους πλαστές επιταγές και λίρες για να καθυστερήσει ή να παραπλανήσει την αποκάλυψη της απάτης.

Ο Σπύρος Μαρτίκας έκανε την πρώτη καταγγελία στις 24 Μαΐου του 2015, καταγγέλλοντας πως έναν χρόνο νωρίτερα είχε συναντήσει τους ανθρώπους που τον εξαπάτησαν.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του στους αστυνομικούς του «ελληνικού FBI», συνοδευόμενος από την τότε σύντροφό του, Βρισηίδα Ανδριώτου, είχε πάει σε σουίτα ξενοδοχείου που ανήκει σε καζίνο. Εκεί συνάντησε τέσσερα μέλη του κυκλώματος (ανάμεσά τους τον γνωστό επιχειρηματία και τον απότακτο αστυνομικό που φέρεται ως αρχηγός της οργάνωσης).

Κατά τη συνομιλία τους, τα άτομα που συνάντησε του είπαν πως κάθε Παρασκευή «επενδύουν» μετρητά σε τυχερά παιχνίδια του καζίνο και τη Δευτέρα που ακολουθεί παραλαμβάνουν το κεφάλαιό τους μαζί με μία βέβαιη απόδοση ύψους άνω του 10%. Στη συνέχεια του επέδειξαν τεράστια χρηματικά ποσά σε μετρητά και πολλές χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ισχυριζόμενοι ότι είναι κέρδη από τις επενδύσεις τους.

Ο Σπύρος Μαρτίκας πείστηκε και τους κατέβαλε από τον Μάιο έως τον Ιούνιο του 2024 συνολικά 720.000 ευρώ για να τα «επενδύσουν» με τον ίδιο τρόπο για λογαριασμό του.

Στη συνέχεια, τα μέλη του κυκλώματος του επέστρεψαν σταδιακά το ποσό των 110.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και μέσω εκποίησης πλάκας χρυσού και διαμαντιών, κάτι που τελικά δεν έγινε λόγω της σκηνοθετημένης ληστείας.

Η απόπειρα αυτοκτονίας και η παρέμβαση της πρώην συντρόφου του

Η πίεση που βίωσε ο Σπύρος Μαρτίκας, όπως εξομολογήθηκε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις», ήταν τόσο έντονη που τον οδήγησε στην απόφαση να αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

Τη στιγμή μάλιστα που ο φαρμακοποιός βρισκόταν στα όρια της απόγνωσης, η παρέμβαση της συντρόφου του, Βρισηίδας Ανδριώτου, αποδείχθηκε καθοριστική και λυτρωτική, όπως είπε.

«Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας με φάρμακα που έκλεψα από το φαρμακείο μου. Έλειπαν όλοι. Ήταν 8-9 Ιουλίου του 2024. Είναι δηλωμένο αυτό. Με είδε η Βρισηίδα από την κάμερα που είχαμε για το σκυλάκι μας, γιατί με παρακολουθούσε. Κατέβηκε η αδελφή μου για να με σώσει. Είχα καταγράψει σε ένα σημείωμα τι μου είχε συμβεί.

Από τότε άνοιξε ο Γολγοθάς μου. Ο υπαρχηγός με είχε προειδοποιήσει ότι δεν θα μιλήσω γιατί είμαι διάσημος. Δεχόμουν συνέχεια απειλές για να μη μιλήσω. Να κάνω εγώ απόπειρα αυτοκτονίας, ο πιο νοήμων άνθρωπος που υπάρχει;» σημείωσε ο φαρμακοποιός.