Μαρτυρία από ντίλερ σε παράνομες λέσχες αποκαλύπτει πώς στήνονται τα τραπέζια με χαρτιά και πώς παγιδεύονται οι παίκτες.

Μιλώντας στο Live News, ένας άνθρωπος που εργάστηκε για χρόνια σε παράνομες λέσχες περιγράφει με λεπτομέρειες τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος και ισχυρίζεται πως γνωρίζει προσωπικά τον υπαρχηγό του κυκλώματος -ο οποίος σήμερα κατηγορείται για παράνομο τζόγο και «στημένα» παιχνίδια.

«Δεν ξέρω αν το παιχνίδι του Παντελίδη ήταν στημένο, γιατί δεν ήμουν εκεί», λέει. «Ξέρω όμως ότι αυτός ο άνθρωπος στήνει παιχνίδια».

«Από το 2009 ξεκίνησα στις λέσχες»

Ο μάρτυρας εξηγεί πως μπήκε στον χώρο το 2009, όταν οι παράνομες λέσχες γέμιζαν με παίκτες που κουβαλούσαν τεράστια ποσά.

«Έχω ντιλάρει σε βίλες και λέσχες με τραγουδιστές και μεγαλοεπιχειρηματίες πολύ γνωστούς. Τότε ήμασταν λίγοι ντίλερ στην Αθήνα. Αν άκουγες ότι κάπου είχε παιχνίδι, πήγαινες. Μπροστά μας κάθονταν 8 ή και 10–11 παίκτες».

Η μεγάλη παγίδα – Η τράπουλα και το «ρολόι»

Ο ίδιος περιγράφει ένα από τα πιο συνηθισμένα συστήματα με τα οποία στήνονταν τα παιχνίδια.

«Υπάρχει μια συγκεκριμένη τράπουλα που χρησιμοποιείται σε όλες τις παράνομες λέσχες. Η ζωγραφιά της είναι ίδια, αλλά κάθε φύλλο έχει μια μικρή ρωγμή, που μπορεί να τη διαβάσει μόνο ένα ειδικό ρολόι». Το ρολόι έχει κάμερα και διαβάζει αυτές τις 52 διαφορετικές χαραγμένες θέσεις, σύμφωνα με όσα λέει.

Ο ντίλερ κόβει την τράπουλα και τη αφήνει στο τραπέζι για 1–2 δευτερόλεπτα. Εκείνη τη στιγμή η κάμερα «σκανάρει» τα φύλλα και στέλνει τις πληροφορίες σε έναν συνεργό.

«Στο κόλπο ήταν πάντα δύο παίκτες μέσα και ένας απέξω με τον υπολογιστή. Ο ένας παίκτης έπρεπε υποχρεωτικά να κάθεται αριστερά από τον ντίλερ», εξηγεί.

«Με το που έκοβε ο ντίλερ την τράπουλα την άφηνε για ένα με δύο δευτερόλεπτα, να τη διαβάσει η κάμερα και να πει στον άλλον που είναι έξω πού θα πάει το κόλπο. Και μετά τους έστελνε μήνυμα ότι το κόλπο θα πάει στη θέση 3 και στη θέση 6 θα είναι δεύτερος. Μπορούσε να κερδίσει κάποιος με ένα κόλπο με ανόμοια φύλλα και μικρά και ο άλλος να έχει ας πούμε δύο άσσους και να χάσει. Και έτσι έστηναν το κόλπο με την τράπουλα».

«Σε 2-3 από τα παιχνίδια ήξερα ότι ήταν στημένα»

Ο ντίλερ λέει πως έχει συναντήσει τον κατηγορούμενο περίπου 15 φορές σε παράνομα παιχνίδια.

«Δεν ήταν όλα στημένα», τονίζει. «Αλλά στα 2-3 ήξερα ότι το παιχνίδι ήταν στημένο. Μου είχαν πει να αφήνω την τράπουλα 2–3 δευτερόλεπτα κάτω για να τη “διαβάσει”».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος δεν ήταν να χάσει μόνο ένας παίκτης.

«Όταν στο τραπέζι κάθονταν 8–9 άτομα, οι δύο ήταν στο κόλπο. Οι υπόλοιποι ήταν για “φάγωμα”».

