Μια γυναίκα περίπου 40 ετών στη Μαλαισία γλίτωσε από καθαρή τύχη, όταν μια βαριά μεταλλική δομή κατέρρευσε και διέλυσε το αυτοκίνητό της.

Ένα βίντεο που καταγράφει την τρομακτική στιγμή της πτώσης της κατασκευής πάνω σε διερχόμενο όχημα σε δρόμο της Κουάλα Λουμπούρ έχει προκαλέσει σοκ στα κοινωνικά δίκτυα.

Στις εικόνες φαίνονται τα αυτοκίνητα να κινούνται κανονικά, ώσπου μια μεγάλη προσωρινή κατασκευή, στηριγμένη σε τέσσερις μεταλλικές βάσεις, καταρρέει αιφνιδιαστικά και συντρίβει το αυτοκίνητο της οδηγού που περνούσε εκείνη την ώρα.

Η πρόσκρουση είναι εξαιρετικά βίαιη, ενώ ο ήχος της κατάρρευσης προκαλεί ανατριχίλα.

Στο σημείο έφτασαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και επτά πυροσβέστες, ωστόσο δεν χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν διάσωση, καθώς άλλοι οδηγοί είχαν ήδη βγάλει τη γυναίκα από το όχημά της.

Σύμφωνα με την τοπική Αστυνομία, ένα από τα στηρίγματα της κατασκευής φαίνεται να υποχώρησε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, παρασύροντας στη συνέχεια ολόκληρη τη δομή που έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο.