Η Νάπολι και ο πρόεδρός της, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, κατηγορούνται πλέον και επισήμως για αλλοιωμένους ισολογισμούς το 2019, το 2020 και το 2021, μετά τις μεταγραφές των Κώστα Μανωλά και Βίκτορ Οσιμέν.

Η αθλητική δικαιοσύνη της Ιταλίας δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα των «παρτενοπέι», η ποινική όμως ασχολήθηκε και παραπέμπει σε δίκη τον Ντε Λαουρέντις, τον στενό συνεργάτη Αντρέα Κιαβέλι αλλά και το κλαμπ λόγω αντικειμενικής ευθύνης.

Πρόκειται για μια υπόθεση που προέκυψε μετά την εξέταση των ισολογισμών του 2019, του 2020 και του 2021, για τους οποίους η δικαιοσύνη ισχυρίζεται ότι αλλοιώθηκαν μέσω των μεταγραφών των Μανωλά και Οσιμέν.

Συγκεκριμένα, η Νάπολι απέκτησε το καλοκαίρι του 2019 τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό από τη Ρόμα, με τη συμφωνία των δύο πλευρών να προβλέπει το εξής: Η μεταγραφή κόστισε 36 εκατ. ευρώ στους «παρτενοπέι», οι οποίοι έδωσαν στους «τζαλορόσι» τον Αμαντού Ντιαβαρά που είχε κοστολογηθεί με 21 εκατ. ευρώ.

Η μεταγραφή είχε γίνει στις 30 Ιουνίου 2019, την ημέρα που έκλεινε ο ισολογισμός και των δύο ομάδων, με τη δικαιοσύνη να θεωρεί ότι τα ποσά δεν αντιστοιχούσαν στην πραγματική αξία των δύο παικτών (Μανωλάς – Ντιαβαρά) και ότι μέσω αυτών είχε αλλοιωθεί ο ισολογισμός των Ναπολιτάνων.

Σε ό,τι αφορά τη μεταγραφή του Οσιμέν, η οποία έγινε το 2020, τα πράγματα είναι ακόμη πιο μπερδεμένα. Η Νάπολι είχε συμφωνήσει να δώσει 76,3 εκατ. ευρώ στη Λιλ αλλά αυτό το ποσό προέκυπτε υπολογίζοντας και τη συνολική αξία των παικτών που θα πήγαιναν ως ανταλλάγματα στους Γάλλους.

Οι «παρτενοπέι» είχαν κοστολογήσει με 5,1 εκατ. ευρώ τον Ορέστη Καρνέζη και από εκεί και πέρα έδωσαν στη Λιλ και τρεις παίκτες που δεν έπαιξαν ποτέ στη Γαλλία. Βασικά, έπαιξαν σε ερασιτεχνικές ομάδες της Ιταλίας, παρ’ όλα αυτά είχαν κοστολογηθεί με αρκετά εκατ. ευρώ: Ο Τσίρο Παλμιέρι είχε κοστολογηθεί με 7 εκατ. ευρώ, ο Λουίτζι Λιγκουόρι στα 4 εκατ. ευρώ και ο Κλαούντιο Μάντσι επίσης στα 4 εκατ. ευρώ.

Ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, υποστήριζε όλο αυτό το διάστημα -και συνεχίζει να υποστηρίζει- ότι είναι αθώος και ότι δεν έγινε τίποτα παράνομο, οπότε τώρα θα έχει την ευκαιρία να το αποδείξει και στη δίκη που θα γίνει στη Ρώμη.