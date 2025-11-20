Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε στο πάρκο Ελευθερίας η κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, σε ηλικία 87 ετών, με τον Αλέξη Τσίπρα να «λυγίζει» τον επικήδειο.

Η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη έγινε στον χώρο του πρώην ΕΑΤ – ΕΣΑ με τον κόσμο να φωνάζει «αθάνατος», ενώ θα ακολουθήσει η αποτέφρωση στη Ριτσώνα.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν, μεταξύ άλλων, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Νίκος Βούτσης, ο Φώτης Κουβέλης, η Ρένα Δούρου, ενώ επικήδειο λόγο εκφώνησαν ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Σωκράτης Φάμελλος. Στο πάρκο Ελευθερίας για το τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη βρέθηκαν επίσης η κυρία Ελμίνα Κοπελούζου και ο κύριος Κωσταντής Σπυρόπουλος.

Μπέτυ Μπαζιάνα και Αλέξης Τσίπρας

Χάρης Δούκας, Νίκος Βούτσης και Αλέξης Χαρίτσης

Νικήτας Κακλαμάνης

Προκόπης Παυλόπουλος και Τέρενς Κουίκ

Ελμίνα Κοπελούζου και Κωσταντής Σπυρόπουλος

Ο Αλέξης Τσίπρας εκφωνώντας τον επικήδειο δε μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Αλέκο, σε ευχαριστώ για όσα μας έδωσες. Ως σύντροφος, ως φίλος, ως παππούς των παιδιών μας. Δεν σε αποχαιρετώ, αλλά σου υπόσχομαι ότι, όπως εσύ, δεν θα παραδώσουμε ούτε την ψυχή ούτε τα όνειρά μας στη γοητεία της όποιας εξουσίας. Και ότι δεν θα σταματήσουμε εδώ, αλλά θα συνεχίσουμε με την ίδια αισιοδοξία και την ίδια βεβαιότητα της επιτυχίας που είχες πάντοτε εσύ, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Καλό σου ταξίδι».

Επίσης, ο Σωκράτης Φάμελλος αποχαιρετώντας τον Αλέκο Φλαμπουράρη, είπε: Από προχτές είμαστε πιο φτωχοί. Ανθρώπινα αλλά και στο κόμμα μας, Γιατί ήταν πάντα εκεί διαθέσιμος, οποιαδήποτε ώρα για να βοηθήσει σε κάθε δύσκολη απόφαση ή αποστολή. Και ήξερες ότι θα σου πει κάτι πιο διεισδυτικό, πιο ανατρεπτικό, πιο εναλλακτικό. Μας φαίνεται – σε όλους που τον ζήσαμε και πιο πολύ στην οικογένειά του – αδιανόητο ότι δεν θα ξανακούσουμε τη σκέψη του και την πολύτιμη συμβουλή του αλλά και δεν θα διασκεδάσουμε μαζί. Το κενό του είναι δυσαναπλήρωτο. Αλλά το ξέρουμε καλά, ο Αλέκος Φλαμπουράρης είναι μαζί με τους φωτεινούς συντρόφους μας, που δεν έφυγαν ποτέ πραγματικά από δίπλα μας, γιατί η παρακαταθήκη τους συνεχίζει να μας καθοδηγεί. Γεια σου αγαπημένε σύντροφέ μας και σε ευχαριστούμε».

Ποιος ήταν ο Αλέκος Φλαμπουράρης

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα. Ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου Γκρατς της Αυστρίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είχε εργαστεί ως πολιτικός μηχανικός.

Στα νεανικά του χρόνια οργανώθηκε στο ΚΚΕ και στη Νεολαία Λαμπράκη και συνελήφθη για την αντιδικτατορική του δράση. Μεταπολιτευτικά, εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού, στον Συνασπισμό και κατόπιν στον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.

Διετέλεσε υπουργός Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου και στις δύο κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και τον Σεπτέμβριο του 2015 εξελέγη βουλευτής στην Α’ Αθηνών. Μετά από τον ανασχηματισμό της 5ης Νοεμβρίου του 2016 διατήρησε τη θέση του στο Υπουργείο, με τη διαφορά πως ανέλαβε αρμοδιότητες για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών και για μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 ήταν στην τέταρτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και εξελέγη ξανά βουλευτής.

Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 τοποθετήθηκε στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Ακολουθούν φωτογραφίες από το τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη: