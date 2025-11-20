Το ποσό του 1.644.038,66 ευρώ κατέλαβε η ΕΚΑΔ Α.Ε. στον δήμο Αθηναίων, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Και τόνισε πως το ποσό αυτό αφορά σε οφειλή για μη τήρηση των όρων της σύμβασης, προσθέτοντας πως η τωρινή δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να αφήσει καμία οφειλή να λιμνάζει.

«Μετά από ενέργειες του γενικού γραμματέα και επικοινωνία με την διευθύνουσα σύμβουλο της ΕΤΑΔ, κ. Χατζηγεωργίου, ζητώντας την εφαρμογή της 700/2023 αμετάκλητης απόφασης του Αρείου Πάγου, σας ενημερώνουμε ότι μόλις χθες η ΕΤΑΔ Α.Ε. κατέβαλε στον δήμο μας το ποσό των 1.644.038,66 ευρώ, καθώς και τα 2.000 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα», ανέφερε αρχικά στο Σώμα ο κ. Δούκας και συνέχισε:

«Η απόφαση αφορούσε τη μη τήρηση των όρων της σύμβασης που είχε συναφθεί μεταξύ του δήμου Αθηναίων και της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. σχετικά με τη χρήση-εκμετάλλευση χώρων του λόφου του Λυκαβηττού.

Επί ένα σχεδόν έτος, υπενθυμίζαμε στην ΕΤΑΔ Α.Ε. την ανάγκη συμμόρφωσής της και μετά από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τα ποσά βεβαιώθηκαν και αποστάλθηκαν οι αντίστοιχοι χρηματικοί κατάλογοι.

Το μήνυμα είναι σαφές: ο Δήμος Αθηναίων δεν αφήνει καμία οφειλή να λιμνάζει. Θα διεκδικούμε μέχρι τέλους κάθε ευρώ που ανήκει στους δημότες μας».

Η υπόθεση αφορούσε την Προγραμματική που είχε συνάψει πριν από χρόνια ο Δήμος με την ΕΤΑΔ, η οποία αρνιόταν να καταβάλλει τα ποσά που αφορούσαν τον καθαρισμό του λόφου του Λυκαβηττού. Αυτή η διαμάχη τελεσφόρησε πριν δύο χρόνια και τώρα καταβλήθηκαν τα χρήματα που αναλογούσαν, μαζί με τους τόκους, ύστερα από έντονες πιέσεις της παρούσας δημοτικής Αρχής. Ο δήμος βεβαίωσε την οφειλή και αμέσως ξεκίνησε τη διεκδίκησή της, στο πλαίσιο και των συνεχιζόμενων ενεργειών που έχει κάνει για συνολική επαναδιαπραγμάτευση των όρων της σύμβασης με την ΕΤΑΔ, σύμφωνα με το ΑΠΕ