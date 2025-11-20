Η ένταση στο Αιγαίο χτύπησε κόκκινο την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, με σκάφη της τουρκικής Ακτοφυλακής και αλιευτικά να αναμιγνύονται σε επεισόδιο με περιπολικά του Ελληνικού Λιμενικού. Η Άγκυρα καταγγέλλει πυρά από την ελληνική πλευρά, ενώ η Αθήνα κάνει λόγο για προειδοποιητικές βολές εντός των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων (Ε.Χ.Υ.).

Η Τουρκική Ακτοφυλακή, σε ανακοίνωσή της, ισχυρίζεται ότι στις 21:40 της 18ης Νοεμβρίου, αλιευτικά σκάφη που βρίσκονταν ανοικτά της περιοχής Διδύμων του Αϊδινίου παρενοχλήθηκαν από σκάφη της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Όπως αναφέρουν, απέστειλαν άμεσα δύο δικά τους σκάφη (TCSG-909, TCSG-21), τα οποία απομάκρυναν τα ελληνικά σκάφη με ελιγμούς και κλήσεις στον ασύρματο.

Η Τουρκική Ακτοφυλακή δηλώνει ότι διενεργήθηκαν επιθεωρήσεις σε αλιευτικά σκάφη στο λιμάνι Didim Taşburun, όπου «εντοπίστηκαν 4 τρύπες από σφαίρες στο ραντάρ πλοήγησης του αλιευτικού σκάφους «HASİP REİS-3» και ξεκίνησε δικαστική έρευνα σχετικά με το περιστατικό».

Μάλιστα, Τούρκος ψαράς, μιλώντας σε τουρκικό δίκτυο, ανέβασε τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι «Έριξαν έξι αληθινές σφαίρες, χτύπησαν το μέταλλο!» και υποστήριξε ότι το συμβάν έγινε στα «δικά τους ύδατα», προσθέτοντας πως «αν υπήρχαν 25 άνθρωποι στο σκάφος, θα είχαμε θύματα».

Η Ελληνική απάντηση: Παράνομη αλιεία και επικίνδυνοι ελιγμοί

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ελληνικής πλευράς, το επεισόδιο σημειώθηκε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αγαθονησίου. Τρία Περιπολικά Σκάφη του Λιμενικού έσπευσαν στο σημείο όπου τουρκικά αλιευτικά είχαν εισέλθει παράνομα εντός των Ε.Χ.Υ. και αλίευαν, παρουσία δύο σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής.

Το Ελληνικό Λιμενικό προέβη σε επανειλημμένες οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις προς τα τουρκικά σκάφη για άμεση αποχώρηση, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν ένα τουρκικό αλιευτικό προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο εμβολισμού ένα από τα ελληνικά περιπολικά.

Λόγω της κλιμάκωσης, το πλήρωμα του ελληνικού περιπολικού προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών βολών, τηρώντας τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής. Μετά τις βολές, τα τουρκικά σκάφη αποχώρησαν από τα Ελληνικά Χωρικά Ύδατα.

Η Τουρκική Ακτοφυλακή υποστηρίζει ότι συνεχίζει να «εκπληρώνει το καθήκον της να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στα ύδατα της “Γαλάζιας Πατρίδας” μας εντός των τουρκικών θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα».