Τρεις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν με διαφορά λίγων ωρών δείχνουν σημαντική διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και πόσο οι πολίτες στηρίζουν το ενδεχόμενο ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει νέο κόμμα.

Πιο αναλυτικά, η έρευνα MRB για λογαριασμό του OPEΝ, έδειξε τη ΝΔ να προηγείται με διαφορά 15,6 μονάδων από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, η εκτίμηση ψήφου δίνει τα εξής ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 29,1%

ΠΑΣΟΚ: 13,5%

Ελληνική Λύση: 10,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,2%

ΚΚΕ: 8,7%

Φωνή Λογικής: 5,9%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,8%

Νίκη: 3%

ΜέΡΑ 25: 2,6%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%

Νέα Αριστερά: 2%

Η Metron Analysis στη δημοσκόπηση που πραγματοποίησε για το Mega έδωσε τη Νέα Δημοκρατία πρώτη με ποσοστό 29,3%, με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η εκτίμηση ψήφου της Metron Analysis:

Νέα Δημοκρατία: 29,3%

ΠΑΣΟΚ: 13,5%

Ελληνική Λύση: 10%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,8%

ΚΚΕ: 7,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 6,1%

Φωνή Λογικής: 4,4%

ΜέΡΑ 25: 3,7%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,7%

Νέα Αριστερά: 2,2%

Νίκη: 1,9%

Σπαρτιάτες: 0,7%

Παρόμοια εικόνα κατέγραψε και η δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, με τα κόμματα να λαμβάνουν τα εξής ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 30%

ΠΑΣΟΚ: 14%

Ελληνική Λύση: 10%

ΚΚΕ: 8,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 6,5%

Φωνή Λογικής: 4%

ΜέΡΑ 25: 4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,5%

Νίκη: 2,5%

Νέα Αριστερά: 2,5%

Η περίπτωση Τσίπρα

Η Metron Analysis ρώτησε μεταξύ άλλων τη γνώμη των πολιτών για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, λαμβάνει ποσοστό 6% στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό.

Επιπλέον, στην ερώτηση «αν θα ψηφίζατε στις επόμενες εκλογές ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα», οι πολίτες απάντησαν ως εξής:

10% – Πολύ πιθανό

13% – Αρκετά πιθανό

15% – Όχι και τόσο πιθανό

62% – Απίθανο

Επίσης, στο Pulse της «πως θα αντιμετωπίζατε ενδεχόμενο νέο κόμμα Τσίπρα», οι πολίτες απάντησαν: