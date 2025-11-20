Τρεις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν με διαφορά λίγων ωρών δείχνουν σημαντική διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και πόσο οι πολίτες στηρίζουν το ενδεχόμενο ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει νέο κόμμα.
Πιο αναλυτικά, η έρευνα MRB για λογαριασμό του OPEΝ, έδειξε τη ΝΔ να προηγείται με διαφορά 15,6 μονάδων από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ.
Συγκεκριμένα, η εκτίμηση ψήφου δίνει τα εξής ποσοστά:
Νέα Δημοκρατία: 29,1%
ΠΑΣΟΚ: 13,5%
Ελληνική Λύση: 10,7%
Πλεύση Ελευθερίας: 9,2%
ΚΚΕ: 8,7%
Φωνή Λογικής: 5,9%
ΣΥΡΙΖΑ: 4,8%
Νίκη: 3%
ΜέΡΑ 25: 2,6%
Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%
Νέα Αριστερά: 2%
Η Metron Analysis στη δημοσκόπηση που πραγματοποίησε για το Mega έδωσε τη Νέα Δημοκρατία πρώτη με ποσοστό 29,3%, με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Η εκτίμηση ψήφου της Metron Analysis:
Νέα Δημοκρατία: 29,3%
ΠΑΣΟΚ: 13,5%
Ελληνική Λύση: 10%
Πλεύση Ελευθερίας: 9,8%
ΚΚΕ: 7,5%
ΣΥΡΙΖΑ: 6,1%
Φωνή Λογικής: 4,4%
ΜέΡΑ 25: 3,7%
Κίνημα Δημοκρατίας: 2,7%
Νέα Αριστερά: 2,2%
Νίκη: 1,9%
Σπαρτιάτες: 0,7%
Παρόμοια εικόνα κατέγραψε και η δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, με τα κόμματα να λαμβάνουν τα εξής ποσοστά:
Νέα Δημοκρατία: 30%
ΠΑΣΟΚ: 14%
Ελληνική Λύση: 10%
ΚΚΕ: 8,5%
Πλεύση Ελευθερίας: 8,5%
ΣΥΡΙΖΑ: 6,5%
Φωνή Λογικής: 4%
ΜέΡΑ 25: 4%
Κίνημα Δημοκρατίας: 2,5%
Νίκη: 2,5%
Νέα Αριστερά: 2,5%
Η περίπτωση Τσίπρα
Η Metron Analysis ρώτησε μεταξύ άλλων τη γνώμη των πολιτών για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
Ο πρώην αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, λαμβάνει ποσοστό 6% στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό.
Επιπλέον, στην ερώτηση «αν θα ψηφίζατε στις επόμενες εκλογές ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα», οι πολίτες απάντησαν ως εξής:
- 10% – Πολύ πιθανό
- 13% – Αρκετά πιθανό
- 15% – Όχι και τόσο πιθανό
- 62% – Απίθανο
Επίσης, στο Pulse της «πως θα αντιμετωπίζατε ενδεχόμενο νέο κόμμα Τσίπρα», οι πολίτες απάντησαν:
- 14% – Θετικά
- 10% – Με ενδιαφέρον
- 12% – Ουδέτερα
- 24% – Αδιάφορα
- 34% – Αρνητικά