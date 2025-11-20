Η Pulse πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, με τους πολίτες να απαντούν σε μια σειρά από ερωτήματα.

Πιο αναλυτικά, στην ερώτηση για κόμμα που θα ψήφιζαν όταν γίνουν εκλογές, με βάση την εκτίμηση ψήφου προκύπτουν τα εξής ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 30%

ΠΑΣΟΚ: 14%

Ελληνική Λύση: 10%

ΚΚΕ: 8,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 6,5%

Φωνή Λογικής: 4%

ΜέΡΑ 25: 4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,5%

Νίκη: 2,5%

Νέα Αριστερά: 2,5%

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 24,5%

ΠΑΣΟΚ: 11,5%

Ελληνική Λύση: 8%

ΚΚΕ: 7%

Πλεύση Ελευθερίας: 7%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,5%

Φωνή Λογικής: 3%

ΜέΡΑ 25: 3%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2%

Νίκη: 2%

Νέα Αριστερά: 2%

Στο ερώτημα «πως θα αντιμετωπίζατε ενδεχόμενο νέο κόμμα Τσίπρα», οι πολίτες απάντησαν:

14% – Θετικά

10% – Με ενδιαφέρον

12% – Ουδέτερα

24% – Αδιάφορα

34% – Αρνητικά

Επίσης, στο παρόμοιο ερώτημα για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά αυτή τη φορά, οι πολίτες απάντησαν: