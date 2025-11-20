Σαν σήμερα, στις 21 Νοεμβρίου 1916, βυθίστηκε στο στενό της Κέας το πλωτό αγγλικό νοσοκομείο «Βρετανικός», αδελφό πλοίο του θρυλικού «Τιτανικού». Το επιβλητικό σκάφος των 48.000 τόνων, υπερηφάνεια της εταιρείας White Star Line, είχε μετατραπεί σε νοσοκομειακό πλοίο για τις ανάγκες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μεταφέροντας τραυματίες και ιατρικό προσωπικό ανάμεσα σε Μεγάλη Βρετανία και Μεσόγειο.

Το πρωί εκείνης της ημέρας, ενώ έπλεε στο Αιγαίο Πέλαγος, στα ανοιχτά της Κέας, ο «Βρετανικός» προσέκρουσε σε γερμανική νάρκη. Μέσα σε λιγότερα από 55 λεπτά το υπερσύγχρονο τότε πλοίο βυθίστηκε. Από τους 1.134 επιβαίνοντες, 30 έχασαν τη ζωή τους —21 μέλη του πληρώματος και 9 του ιατρικού προσωπικού—, ενώ 1.104 κατάφεραν να διασωθούν χάρη στην ψυχραιμία και την άμεση κινητοποίηση των υπολοίπων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ανάμεσα στους διασωθέντες βρισκόταν και η νοσοκόμα Βάιολετ Τζέσοπ, η οποία είχε επιβιώσει τόσο από το ναυάγιο του «Τιτανικού» το 1912 όσο και από σύγκρουση του τρίτου αδελφού πλοίου, του «Ολύμπικ», με βρετανικό πολεμικό πλοίο το 1911. Το ναυάγιο του «Βρετανικού» παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα ναυάγια στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, προσελκύοντας ενδιαφέρον ερευνητών και δυτών απ’ όλο τον κόσμο.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1676: Ο Δανός αστρονόμος, Όλε Ρέμερ, παρουσιάζει τις πρώτες ποσοτικές μετρήσεις της ταχύτητας του φωτός.

1783: Ο Ζαν-Φρανσουά Πιλάτρ ντε Ροζιέ και ο Φρανσουά Λοράν, μαρκήσιος του Αρλάντ, πραγματοποιούν την πρώτη ελεύθερη πτήση με αερόστατο θερμού αέρα στο Παρίσι.

1864: Δημοσιεύεται ο νέος εκλογικός νόμος στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Ως μέσο ψηφοφορίας καθιερώνεται το σφαιρίδιο αντί του ψηφοδελτίου, λόγω του μεγάλου αναλφαβητισμού στην Ελλάδα.

1871: Ο Αμερικανός Μόουζες Γκέιλ πατεντάρει τον αναπτήρα.

1877: Ο Αμερικανός εφευρέτης, Τόμας Έντισον, ανακοινώνει τη δημιουργία του φωνογράφου, ένα μέσο καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου, τον οποίο ονομάζει «Ομιλούσα Μηχανή».

1904: Τα πρώτα μηχανοκίνητα λεωφορεία κάνουν την εμφάνισή τους στους δρόμους του Παρισιού, αντικαθιστώντας τις ιππήλατες άμαξες.

1915: Ισχυρή αγγλογαλλική ναυτική μοίρα καταλαμβάνει τη Μήλο, θέλοντας να πιέσει τον βασιλιά Κωνσταντίνο να εξέλθει στον πόλεμο με την πλευρά της Αντάντ.

1916: Το πλωτό αγγλικό νοσοκομείο «Βρετανικός» και αδελφό πλοίο του «Τιτανικού» βυθίζεται από γερμανική νάρκη στο στενό της Κέας. Από τους 1.134 επιβαίνοντες χάνονται 30 άτομα, 21 μέλη του πληρώματος και 9 μέλη του ιατρικού προσωπικού, ενώ 1.104 θα διασωθούν.

1920: Κατά τη διάρκεια του Ιρλανδικού Πολέμου Ανεξαρτησίας, σημειώνεται η «Ματωμένη Κυριακή» στο Δουβλίνο, μία από τις πιο αιματηρές ημέρες του αγώνα. Σε μια σειρά από βίαια επεισόδια, 31 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Η ημέρα ξεκίνησε με την εκτέλεση 14 Βρετανών πρακτόρων από τον IRA, ως απάντηση στη δράση τους κατά των Ιρλανδών επαναστατών. Λίγες ώρες αργότερα, οι Βρετανικές δυνάμεις ασφαλείας ανοίγουν πυρ στο πλήθος κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ποδοσφαίρου στο γήπεδο Croke Park, σκοτώνοντας 14 αμάχους. Τα γεγονότα της ημέρας έδειξαν τη σκληρότητα του πολέμου και ενίσχυσαν την αποφασιστικότητα για ανεξαρτησία της Ιρλανδίας.

1932: Στη Γερμανία, ο Αδόλφος Χίτλερ δεν δέχεται το αξίωμα του καγκελάριου με περιορισμένες αρμοδιότητες, που του πρότεινε ο πρόεδρος Πάουλ φον Χίντενμπουργκ.

1940: Οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τα υψώματα Ιβάν και Μοράβας, θέσεις κρίσιμης στρατηγικής σημασίας για την προέλαση προς την Κορυτσά, στο πλαίσιο του Ελληνοϊταλικού Πολέμου.

1942: Ο Αμερικανός σκιτσογράφος, Μπομπ Κλάμπετ, δημιουργεί το χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων Τουίτι Μπερντ (Tweety), τον αιώνιο «στόχο» του γάτου Σιλβέστερ.

1945: Κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του γαλλικού γυναικείου περιοδικού Elle.

1954: Η αντιπολίτευση αναδεικνύεται νικήτρια των δημοτικών εκλογών στην Ελλάδα, με πρωταγωνίστρια της ΕΔΑ. Δήμαρχος Αθηναίων εκλέγεται ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης, Παυσανίας Κατσώτας. Στον Πειραιά εκλέγεται ο κοινός υποψήφιος ΕΠΕΚ, ΕΔΑ και Δημοκρατικού Κόμματος, Δημήτριος Σαπουνάκης, και στη Θεσσαλονίκη ο Μηνάς Πατρίκιος.

1955: Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη «Στέλλα», με πρωταγωνίστρια τη Μελίνα Μερκούρη.

1964: Παραδίδεται στην κυκλοφορία η γέφυρα Βερρατσάνο Νάροους, η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα του κόσμου εκείνη την εποχή και μηχανικό επίτευγμα διεθνούς βεληνεκούς.

1974: Ο ΙRA (Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός) τοποθετεί βόμβες σε δύο παμπ του Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 21 θαμώνες. Θα συλληφθούν 6 άτομα, θα καταδικασθούν ισόβια, αλλά χρόνια μετά θα αθωωθούν.

1976: Κυκλοφορεί στου κινηματογράφους η ταινία Rocky.

1980: Μεγάλη πυρκαγιά στο ξενοδοχείο MGM Grand στη Νεβάδα σκοτώνει 85 ανθρώπους και τραυματίζει εκατοντάδες, σε μια από τις πιο πολυθανατηφόρες τραγωδίες της πολιτείας.

1994: Με δίχτυα τυλίγουν τις πρεσβείες της Γαλλίας και της Ιταλίας στην Αθήνα μέλη της Greenpeace, για να διαμαρτυρηθούν σχετικά με τη χρήση αφρόδικτων, που σκοτώνουν χιλιάδες δελφίνια κάθε χρόνο στη Μεσόγειο.

1995: Στο Ντέιτον των ΗΠΑ υπογράφεται η συμφωνία ειρήνης για τη Βοσνία, τερματίζοντας τον πιο αιματηρό πόλεμο στην Ευρώπη μετά το 1945. Με πάνω από 250.000 νεκρούς και εκατομμύρια εκτοπισμένους, η συμφωνία βάζει τέλος σε τρία χρόνια πολιορκιών, εθνοτικών συγκρούσεων και εγκλημάτων πολέμου. Η υπογραφή της θεωρείται καίριο βήμα για τη σταθεροποίηση των Βαλκανίων και την έναρξη της μακράς διαδικασίας ανοικοδόμησης της περιοχής.

Γεννήσεις

1694 – Βολταίρος (Voltaire), Γάλλος φιλόσοφος, συγγραφέας και θεατρικός συγγραφέας, κορυφαία μορφή του Διαφωτισμού. Με αιχμηρή σάτιρα, ορθολογισμό και υπεράσπιση της ανεκτικότητας, άσκησε δριμεία κριτική στην αυθαιρεσία, τη δεισιδαιμονία και την ανελευθερία. Έργα του όπως το «Καντίντ» παραμένουν κλασικά δείγματα φιλοσοφικής σάτιρας. Η σκέψη του επηρέασε βαθιά τα ευρωπαϊκά κινήματα για δικαιώματα και δημοκρατία.

1898 – Ρενέ Μαγκρίτ (René Magritte), Βέλγος ζωγράφος και από τους κορυφαίους εκπροσώπους του σουρεαλισμού. Με έργα που παίζουν με την αντίληψη, τις λέξεις και την πραγματικότητα, όπως «Η προδοσία των εικόνων» και «Οι εραστές», αμφισβήτησε όσα θεωρούμε δεδομένα. Η λιτή, καθαρή εικαστική του γλώσσα και οι ανατρεπτικές ιδέες του επηρέασαν βαθιά την τέχνη, τη διαφήμιση και τη σύγχρονη οπτική κουλτούρα.

1927 – Άννα Συνοδινού, Ελληνίδα ηθοποιός και πολιτικός, διάσημη για τις επιβλητικές ερμηνείες της στην αρχαία τραγωδία. Με δυναμική παρουσία στο Εθνικό Θέατρο και συμμετοχές σε διεθνείς παραστάσεις, θεωρήθηκε από τις κορυφαίες τραγωδούς του 20ού αιώνα. Αργότερα ασχολήθηκε με την πολιτική ως βουλευτής και υφυπουργός Πολιτισμού. Η προσφορά της στη θεατρική τέχνη και τον δημόσιο βίο παραμένει σημαντική και αναγνωρισμένη.

1936 – Βίκτορ Τσανγκ (Victor Chang), Κινέζο-Αυστραλός χειρουργός και ένας από τους πρωτοπόρους της σύγχρονης καρδιοχειρουργικής. Θεωρείται θεμελιωτής των μεταμοσχεύσεων καρδιάς στην Αυστραλία, με επαναστατικές τεχνικές που αύξησαν θεαματικά τα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών. Συμμετείχε στην ανάπτυξη της τεχνητής καρδιάς και αναγνωρίστηκε διεθνώς για την επιστημονική και ανθρωπιστική του προσφορά. Ο τραγικός θάνατός του το 1991 συγκλόνισε την κοινή γνώμη.

1965 – Μπιορκ Γκουδμουντσντότιρ (Björk Guðmundsdóttir / Björk), Ισλανδή τραγουδίστρια, συνθέτρια και ηθοποιός, με παγκόσμια καριέρα και έντονα πειραματικό ύφος. Από τους Sugarcubes έως την εντυπωσιακή σόλο πορεία της, επηρέασε βαθιά την ηλεκτρονική, avant-garde και ποπ μουσική. Άλμπουμ όπως «Homogenic» και «Vespertine» θεωρούνται σταθμοί της σύγχρονης μουσικής. Γνωστή για την καλλιτεχνική της τόλμη και την οπτικοακουστική καινοτομία.

1977 – Μάικλ Μπατίστ (Michael Batiste), Αμερικανός καλαθοσφαιριστής, γνωστός στην Ελλάδα για την πολυετή και καθοριστική παρουσία του στον Παναθηναϊκό. Ως βασικό σέντερ της ομάδας, κατέκτησε την EuroLeague (2007, 2009, 2011) και πολλαπλά ελληνικά πρωταθλήματα, αποτελώντας πυλώνα της «χρυσής εποχής» των πράσινων. Ξεχώρισε για τη δύναμη, τα αθλητικά προσόντα και την εκτελεστική του ικανότητα στο low post. Παραμένει ιδιαίτερα αγαπητός στους φιλάθλους.

Θάνατοι

1991 – Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης, Έλληνας ορθόδοξος μοναχός και ηγούμενος της Μονής Οσίου Δαβίδ στη Βόρεια Εύβοια, γνωστός για την ασκητική του ζωή, την ταπείνωση και τη βαθιά του αγάπη προς τους ανθρώπους. Χιλιάδες πιστοί τον θεωρούσαν ήδη εν ζωή χαρισματικό γέροντα, με λόγο παρηγορητικό και απλότητα που συγκινούσε. Κοιμήθηκε το 1991 και ανακηρύχθηκε άγιος το 2017, αποτελώντας σήμερα αγαπημένη μορφή της σύγχρονης Ορθοδοξίας.

Μαρία, Μαίρη, Δέσποινα, Βιργινία, Σουλτάνα, Μιρέλλα, Λεμονιά, Μάριος

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Εισόδια της Θεοτόκου

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης

Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Παγκόσμια Ημέρα Χαιρετισμού

Ημέρα γιορτής για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις