Η Αθήνα αντέδρασε άμεσα και με έντονο ύφος στα σχόλια της Μαρίας Ζαχάροβα, επισημαίνοντας ότι η ελληνική πλευρά λειτουργεί αυστηρά στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και διατηρεί το αυτονόητο δικαίωμα να προχωρά σε συμφωνίες με άλλες χώρες, όπως συμβαίνει με την Ουκρανία. Όπως σημειώνουν διπλωματικές πηγές, «Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών απορρίπτονται αυτοδικαίως».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές: «Η Ελλάδα στις διεθνείς της σχέσεις ενεργεί πάντοτε με γνώμονα την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό των κρατών. Είναι δε αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι συμφωνίες, όπως αυτή μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, εγγυώνται την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια που συνιστά όρο ανθρώπινης ευημερίας. Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται».

Τι δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα

Νωρίτερα η Μαρία Ζαχάροβα προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις, με αφορμή τη συμφωνία Ελλάδας και Ουκρανίας για κοινή παραγωγή drones.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι «η Ελλάδα ακολουθεί μια προκλητική, συγκρουσιακή πολιτική έναντι της Ρωσίας και προβαίνει σε ειλικρινά εχθρικές ενέργειες»/

«Η Ρωσία θα ανταποκριθεί κατάλληλα στην απόφαση της Ελλάδας να κατασκευάσει και να χρησιμοποιήσει θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη με την Ουκρανία», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, η Ζαχάροβα είπε σε δημοσιογράφους ότι «η Αθήνα ήταν από τις πρώτες χώρες που έστειλαν στην Ουκρανία όπλα και πυρομαχικά, τα οποία οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας χρησιμοποιούν καθημερινά εναντίον αμάχων στο Ντονμπάς, στις περιοχές Ζαπορόζιε, Χερσόν, Κριμαία και σε άλλες νότιες περιοχές της χώρας μας. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι σε αυτές τις περιοχές ζουν από αμνημονεύτων χρόνων Έλληνες».

«Μια ακόμη επιβεβαίωση ήταν οι λεγόμενες συμφωνίες με το ναζιστικό καθεστώς του Κιέβου στις 17 Νοεμβρίου, μεταξύ άλλων για την ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Αυτό το βήμα, όπως και πολλές άλλες αντιρωσικές ενέργειες είναι του συλλογικού Δυτικού κόσμου με στόχο να νικήσουν τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Τι συμφωνήθηκε για τα drones

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Κυριακή, κατέληξε σε μια από τις σημαντικότερες ελληνοουκρανικές συμφωνίες των τελευταίων ετών που αναμένεται να επηρεάσει άμεσα το μέλλον της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να ξεκινήσει στη χώρα μας η συμπαραγωγή μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας, των λεγόμενων USV, δηλαδή θαλάσσιων drones που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικές αποστολές και αποδεικνύονται καθοριστικά στα σύγχρονα πεδία μάχης.

Η παραγωγή αυτών των συστημάτων θα γίνει, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται σήμερα η εφημερίδα «Καθημερινή» σε ελληνικά ναυπηγεία που διαθέτουν την τεχνολογική βάση και τις υποδομές για να αναλάβουν ένα τέτοιο έργο. Πιθανότερο σημείο παραγωγής θεωρείται το ναυπηγείο Σκαραμαγκά, ενώ γύρω του θα συμμετάσχουν και άλλες ελληνικές εταιρείες οι οποίες θα αναλάβουν την κατασκευή εξοπλισμού όπως ηλεκτρονικά συστήματα, οπτικά, αισθητήρες και αν χρειαστεί ακόμη και την παραγωγή της εκρηκτικής ύλης που θα φέρουν αυτά τα σκάφη.

Σημαντικό είναι το γεγονός πως η συμπαραγωγή αυτή θα εξυπηρετεί και τις δύο χώρες: ένα μέρος από τα drones θα παραδίδεται στην Ουκρανία, η οποία άλλωστε χρησιμοποιεί καθημερινά τέτοια μη επανδρωμένα σκάφη σε επιχειρήσεις κατά των Ρώσων, ενώ ένα άλλο μέρος θα ενισχύσει τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η Ουκρανία διαθέτει ήδη εμπειρία στην κατασκευή περίπου 15 διαφορετικών τύπων USV και η τεχνογνωσία της θα βοηθήσει ώστε στη χώρα μας να παραχθούν ακόμη πιο εξελιγμένα μοντέλα.

Το κοινό ελληνo-ουκρανικό USV που θα σχεδιαστεί, θα βασιστεί στις υπάρχουσες ουκρανικές τεχνολογίες, όμως ο στόχος είναι να φτιαχτεί μια βελτιωμένη εκδοχή, με περισσότερες δυνατότητες και καλύτερη απόδοση. Τα ουκρανικά μοντέλα έχουν ήδη αποδείξει την αξία τους στον πόλεμο, καθώς έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτή η πρακτική εμπειρία αποτελεί πολύτιμο πλεονέκτημα για την Ελλάδα.

Η συνεργασία όμως μεταξύ Αθήνας και Κίεβου δεν σταματά εδώ. Αν όλα προχωρήσουν ομαλά, έχει ήδη συζητηθεί και το ενδεχόμενο να επεκταθεί το πρόγραμμα, ώστε στο μέλλον να παραχθούν στην Ελλάδα και μη επανδρωμένα υποβρύχια (UUV). Η ουκρανική τεχνολογία στον τομέα των drones – θαλάσσιων, εναέριων και υποβρυχίων – εξελίσσεται σχεδόν κάθε εβδομάδα, καθώς η χώρα αναγκάζεται να ανταποκριθεί στη ραγδαία ανάπτυξη αντίστοιχων ρωσικών συστημάτων. Αυτό δίνει στην Ουκρανία μια τεράστια εμπειρία που μπορεί πλέον να αξιοποιήσει και η Ελλάδα.