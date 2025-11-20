Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Εφορία Βόλου, όταν περίπου στις 3 μ.μ. ένας 31χρονος άνδρας απειλούσε πως θα αυτοκτονήσει πέφτοντας από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου.

Το επεισόδιο συνέβη ενώ η υπηρεσία ήταν ανοιχτή και οι υπάλληλοι ετοιμάζονταν να κλείσουν για τη μέρα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, με σειρήνες να ακούγονται στην περιοχή.

Οι υπάλληλοι προσπάθησαν να ηρεμήσουν τον άνδρα, ο οποίος βρισκόταν σε έντονη ψυχολογική πίεση και ζητούσε να του χορηγηθεί φορολογική ενημερότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το τοπικό μέσο taxydromos.gr, ο 31χρονος φέρεται να είναι επιζών από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Τους προηγούμενους μήνες διεκπεραίωσε, σύμφωνα με τον ίδιο, όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για να τύχει φοροαπαλλαγών και ζητούσε να του δώσουν φορολογική ενημερότητα από την Εφορία που τη χρειάζεται για την απόκτηση άδειας επαγγελματικού αυτοκινήτου, σύμφωνα με τα όσα του δεσμεύτηκαν μετά το τραγικό δυστύχημα.

Οι υπάλληλοι ερευνούσαν την υπόθεσή του, όταν ο 31χρονος σε ανύποπτη χρονική στιγμή κατευθύνθηκε στο μπαλκόνι του α’ ορόφου και έλεγε ότι θα αυτοκτονήσει.

Τελικά, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ απέτρεψαν τον απελπισμένο πολίτη από το απονενοημένο διάβημα. Κατάφεραν να τον απομακρύνουν από το σημείο και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα σε μία προσπάθειά τους να τον ηρεμήσουν.

Πληροφορίες του ίδιου μέσου αναφέρουν ότι οι υπάλληλοι της Εφορίας Βόλου επικοινώνησαν με υπεύθυνο από την ΑΑΔΕ στην Αθήνα και εξεταζόταν λύση στο πρόβλημά του πολίτη αργά το μεσημέρι.