Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν την Πέμπτη, έπειτα από έκρηξη σε αποθήκη πυροτεχνημάτων στην πόλη Καράτσι στο Πακιστάν.

Η αποθήκη, καθώς και ορισμένα κοντινά καταστήματα, τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά την αρχική έκρηξη, η οποία ακολούθησε από αρκετές μικρότερες εκρήξεις, αναγκάζοντας τους κατοίκους της περιοχής να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να σωθούν.

«Νόμιζα ότι είχαν εκραγεί πολλές βόμβες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κάτοικος Άκιμπ Χαν.

Η ισχυρή έκρηξη ήταν αρκετή για να σπάσει τα τζάμια γειτονικών καταστημάτων, με αποτέλεσμα περαστικοί να τραυματιστούν από τα θραύσματα, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με την αστυνομικό Σουμάγια Ταρίκ, τουλάχιστον 34 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, εκ των οποίων τέσσερις υπέκυψαν στα τραύματά τους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως έδειξαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, καπνοί υψώνονταν από ένα πολυώροφο κτήριο την ώρα που οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη για το τι προκάλεσε την αρχική έκρηξη.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας που μεταδόθηκαν από το τηλεοπτικό δίκτυο Geo News κατέγραψαν πολίτες να τρέχουν πανικόβλητοι και οδηγούς να κάνουν αναστροφή για να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Η έκρηξη σημειώθηκε μία ημέρα μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των μουσώνων που προκάλεσαν πλημμύρες στην πόλη.

Η Καράτσι αποτελεί οικονομική πρωτεύουσα του Πακιστάν και αριθμεί πάνω από 20 εκατομμύρια κατοίκους.