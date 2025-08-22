Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε ο αδερφός της Λένας Σαμαρά, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή ξαφνικά στα 34 της χρόνια, με αφορμή τα γενέθλιά του.

«Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα όμως σε νιώθω δίπλα μου κάθε στιγμή και αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίζω… Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου, τίποτα άλλο δεν θα ζητούσα… Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις ευχές. Αντεύχομαι υγεία και ό,τι το καλύτερο στη ζωή σας» έγραψε ο Κώστας Σαμαράς, σε μια φωτογραφία που είναι αγκαλιά με την αδερφή του.