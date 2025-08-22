Η Αλεξάνδρα Σδούκου εξέφρασε εκ μέρους όλης της οικογένειας της ΝΔ τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, υπογραμμίζοντας ότι «προσέφερε πολλά στην παράταξη, στον τόπο του και στη χώρα» σε συνέντευξή της το πρωί στο MEGA. Παράλληλα, μίλησε για τη βελτίωση του ΕΣΥ, για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και για τις πρόσφατες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Αναφερόμενη στην πρόσφατη αξιολόγηση της κυβέρνησης και την έρευνα της Eurostat για την υγεία, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας τόνισε: «Όλοι θέλουμε ένα καλύτερο σύστημα υγείας. Είναι λάθος να γίνεται μια δημόσια επικοινωνιακή αντιπαράθεση ως προς το αν τα στοιχεία της Eurostat είναι χειρότερα από την αξιολόγηση που έκαναν χρήστες από την πρόσβασή τους στο ΕΣΥ. Δεν μπορεί η αντιπολίτευση να πανηγυρίζει λέγοντας “δείτε τι λέει η Eurostat, πόσο χάλια είμαστε”. Δεν είναι έτσι».

Επισήμανε ότι υπάρχει καθολική πρόσβαση όλων στο ΕΣΥ, έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου από το 2019 έως σήμερα, έχει αυξηθεί ο κρατικός προϋπολογισμός για την υγεία και γίνονται συνεχώς προσλήψεις γιατρών, με παράλληλα κίνητρα για υπηρεσία σε νησιά και παραμεθόριες περιοχές. Επίσης υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριακής ανακαίνισης σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχει επεκταθεί το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για έγκαιρη διάγνωση κινδύνων. Προχωρούν οι ψηφιακές μεταρρυθμίσεις στην υγεία, όπως ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς και το ηλεκτρονικό βραχιολάκι και έχει μειωθεί σημαντικά ο χρόνος παραμονής στα επείγοντα.

«Ο αγώνας για τη βελτίωση του ΕΣΥ είναι διαρκής. Δεν ωραιοποιούμε την κατάσταση, αλλά δεν μπορεί να μηδενίζεται το έργο που γίνεται. Είμαστε περήφανοι για τον καθημερινό αγώνα των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού και η κυβέρνηση οφείλει να τους στηρίζει με όλα τα μέσα. Και αυτό κάνει. Η διαρκής βελτίωση του ΕΣΥ είναι βασική κυβερνητική προτεραιότητα» είπε η κυρία Σδούκου.

Απαντώντας στον γραμματέα της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιο Καλπάκη ανέφερε: «Είναι εύκολο εκ του ασφαλούς να μοιράζετε υποσχέσεις χωρίς κοστολόγηση. Δεν αλλάζετε τις παλιές σας συνήθειες. Θυμηθείτε το ”πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης” με τα 11,4 δισ. ευρώ που τάξατε και δεν υλοποιήσατε τίποτα».

Αναφερόμενη στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ είπε: «Η Νέα Δημοκρατία μιλάει με σοβαρότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα. Δεν πάμε στη ΔΕΘ για να μοιράσουμε ανεύθυνες υποσχέσεις. Ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει μία δέσμη μέτρων απολύτως κοστολογημένων και υλοποιήσιμων, με έμφαση στη μεσαία τάξη και σε φορολογικές ελαφρύνσεις».

Τόνισε ότι τα μέτρα στηρίζονται σε δημοσιονομική υπευθυνότητα, στην πάταξη της φοροδιαφυγής και στα αυξημένα έσοδα από τον τουρισμό. Στόχος είναι ο συνδυασμός μέτρων ανακούφισης και μεταρρυθμίσεων. «Εστιάζουμε σε μέτρα που θα στηρίζουν το εισόδημά και παράλληλα μεταρρυθμίσεις που θα θωρακίσουν την οικονομία για το μέλλον» είπε.

Ερωτηθείσα για τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη Le Monde, η κυρία Σδούκου δήλωσε: «Ο κ. Τσίπρας μας μίλησε για την ”Ιθάκη της οικονομικής κρίσης” της χώρας μόνο που δεν μας είπε ότι θα μας πέρναγε μέσα από τη Σκύλλα και την Χάρυδβη των capital controls και του τρίτου και επαχθέστερου μνημονίου που γονάτισε τη χώρα. Ο κ. Τσίπρας είναι αντιμέτωπος με τα δικά του πεπραγμένα και όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Η ιστορία έχει γραφτεί και τη θυμόμαστε όλοι: Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έπαιξε τη χώρα στα ζάρια. Δίχασε την κοινωνία. Προσέθεσε 80 δισ. χρέος. Προκάλεσε τεράστια ζημιά στις τράπεζες. Συγκυβέρνησε με την Ακροδεξιά. Υπονόμευσε τους θεσμούς. Επέβαλε capital controls και το τρίτο, αχρείαστο μνημόνιο. Με τον νόμο Παρασκευόπουλου αποφυλακίστηκαν επικίνδυνοι εγκληματίες».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει σήμερα για γενικευμένη διαφθορά, ενώ είναι η μόνη κυβέρνηση των τελευταίων χρόνων που έχει δύο αμετάκλητα καταδικασμένους υπουργούς. Είχε υπουργό για την καταπολέμηση της διαφθοράς (τον κ. Παπαγγγελοπουλο), ο οποίος τελικά καταδικάστηκε ο ίδιος από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο» ανέφερε.

Καταλήγοντας, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογράμμισε: «Η κοινωνία έζησε την καταστροφή που συντελέστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και έκρινε στις κάλπες αυτή την παταγώδη αποτυχία. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει την προσπάθεια να δίνει ρεαλιστικές απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα των πολιτών».

