Μια 23χρονη Βρετανίδα που πέθανε, αφού αρνήθηκε την καθιερωμένη θεραπεία για τον καρκίνο, φέρεται να έκανε «πέντε κλύσματα καφέ την ημέρα» υπό την καθοδήγηση της μητέρας της, η οποία είναι αμφιλεγόμενη influencer στον χώρο της εναλλακτικής υγείας.

Ο αδελφός της Παλόμα Σεμιράνι κατέθεσε τον ισχυρισμό αυτή την εβδομάδα κατά τη διάρκεια της έρευνας για τον θάνατό της, που ήρθε επτά μήνες αφότου οι γιατροί είχαν πει στην απόφοιτο του Κέιμπριτζ ότι είχε 80% πιθανότητες επιβίωσης από το λέμφωμα μη-Hodgkin με τη χρήση χημειοθεραπείας, σύμφωνα με το BBC.

Αντί αυτού, η νεαρή γυναίκα ακολούθησε μια μη αποδεδειγμένη εναλλακτική θεραπεία καρκίνου που προωθούσε η μητέρα της, Κέιτ Σεμιράνι, η οποία ισχυριζόταν ότι την είχε χρησιμοποιήσει με επιτυχία στο παρελθόν. Η Παλόμα πέθανε από καρδιακή προσβολή στις 24 Ιουλίου του περασμένου έτους, η οποία προκλήθηκε από όγκο που δεν είχε αντιμετωπιστεί.

