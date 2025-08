Δύο παράτυποι μετανάστες, που έχουν συλληφθεί για ομαδικό βιασμό ενός επτάχρονου κοριτσιού, δεν πρέπει να γλιτώσουν τη θανατική ποινή εάν καταδικαστούν, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Φλόριντα.

Ο 26χρονος Χοσουέ Νταβίντ Μέντεζ-Σάλες και ο 23χρονος Πάμπλο Νεφτάλι Κομπόν-Μέντεζ συνελήφθησαν στο Γουέστ Παλμ Μπιτς και κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση του επτάχρονου κοριτσιού.

Ο Γενικός Εισαγγελέας Τζέιμς Ούθμαγερ ανέφερε πως αναμένει από τον Εισαγγελέα του 15ου Δικαστικού Κυκλώματος να ζητήσει τη θανατική ποινή για τους δύο κατηγορούμενους, που κατάγονται από τη Γουατεμάλα.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ούθμαγερ είπε: «Οι κατηγορίες είναι πέρα από φρικτές. Όποιος μπορεί να διαπράξει τέτοια απεχθή εγκλήματα πρέπει να λογοδοτήσει με όλη τη βαρύτητα του νόμου.»

Οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες ήρθαν στο φως στις 30 Ιουλίου, όταν το κορίτσι με θάρρος αποκάλυψε στη νταντά του ότι είχε υποστεί ακατάλληλη συμπεριφορά από τους Μέντεζ-Σάλες και Κομπόν-Μέντεζ, δύο άτομα που γνώριζε, στον χώρο των διαμερισμάτων Sunset Apartment Complex.

Αμέσως ενημερώθηκε το Τμήμα Παιδιών και Οικογενειών, που ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα πριν καλέσει την αστυνομία.

BREAKING: Two illegals arrested for gang-r<>ping a 7-year-old girl could face the de*th penalty



The father of the victim, Josue David Mendez-Sales, 26, and Pablo Neftaly Cobon-Mendez, 23, were arrested in West Palm Beach and charged with s*xual battery



Both suspects are… pic.twitter.com/tvSvL4cibt