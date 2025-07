Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 30/7 στον Ειρηνικό Ωκεανό, μετά από έναν σεισμό-«μαμούθ» μεγέθους 8,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ανοιχτά της ρωσικής Καμτσάτκα. Το σεισμικό χτύπημα προκάλεσε άμεσα τσουνάμι σε Ρωσία και Ιαπωνία, ενώ εκδόθηκαν επείγουσες προειδοποιήσεις για τους πολίτες σχεδόν όλων των παράκτιων χωρών του Ειρηνικού.

Η Ryo Tatsuki, η Ιαπωνέζα καλλιτέχνις manga, ισχυρίζεται ότι από τη δεκαετία του 1980 άρχισε να βλέπει ιδιαίτερα τρομακτικά όνειρα. Αυτά τα όνειρα τα κατέγραψε αναλυτικά σε ένα ημερολόγιο,το οποίο εξέδωσε το 1999 ως manga με τον τίτλο «Το Μέλλον που Είδα».

Το εξώφυλλο της αρχικής έκδοσης, που κυκλοφόρησε το 1999, αναφέρεται σε μια «μεγάλη καταστροφή» που θα συνέβαινε τον Μάρτιο του 2011 – την ημερομηνία που η Ιαπωνία βίωσε έναν φονικό σεισμό και τσουνάμι. Σε μια νέα έκδοση που περιείχε επιπλέον υλικό και εκδόθηκε το 2021, η Tatsuki έγραψε ότι η επόμενη μεγάλη καταστροφή θα συνέβαινε τον Ιουλίου 2025.

Ενώ δεν υπάρχει καμία επιστημονική βάση στους ισχυρισμούς που τροφοδοτούν την διαδικτυακή κερδοσκοπία, στα όνειρα της Tatsuki έχει δοθεί πίστη λόγω της προηγούμενης αναφοράς της στον Μάρτιο του 2011, όταν ένας σεισμός και τσουνάμι σκότωσαν περισσότερους από 18.000 ανθρώπους στη βορειοανατολική Ιαπωνία και προκάλεσαν την τριπλή τήξη στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα Νταϊίτσι.

Ο Yoshihiro Murai, ο κυβερνήτης της Μιγιάγκι – μιας από τις τρεις επαρχίες που επλήγησαν περισσότερο από την καταστροφή του 2011 – δήλωσε ότι η αβάσιμη ιστορία είχε αρχίσει να επηρεάζει τον τουρισμό στην περιοχή και παρακάλεσε τους ανθρώπους να την αγνοήσουν.

Η απήχηση της προφητείας και οι ανησυχίες για σεισμούς

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NHK δήλωσε (πριν τον σημερινό σεισμό «μαμούθ» των 8,8 Ρίχτερ) ότι το manga έχει δημιουργήσει περισσότερα από 1.400 βίντεο στο YouTube – τα οποία έχουν συγκεντρώσει συνολικά πάνω από 100 εκατομμύρια προβολές – ορισμένα από τα οποία ενίσχυσαν το αίσθημα συναγερμού με προβλέψεις για ηφαιστειακή έκρηξη. Η επανεκδοθείσα έκδοση έχει πουλήσει σχεδόν 1 εκατομμύριο αντίτυπα.

Οι άλλες «επιτυχίες» και η νέα πρόβλεψη για τον Covid

Η Tatsuki, εν τω μεταξύ, έχει προειδοποιήσει τους ανθρώπους να μην παίρνουν τις προβλέψεις της κυριολεκτικά. Σε συνέντευξή της στην Mainichi Shimbun, η καλλιτέχνις δήλωσε ότι χάρηκε που το έργο της ευαισθητοποίησε για την ανάγκη προετοιμασίας για φυσικές καταστροφές, αλλά πρόσθεσε: «Είναι σημαντικό να μην επηρεάζεστε άσκοπα… και να ακούτε τις απόψεις των ειδικών».

Οι οπαδοί της πιστεύουν ότι έχει προβλέψει σωστά στο παρελθόν τον θάνατο του Φρέντι Μέρκιουρι, της πριγκίπισσας Νταϊάνα, μαζί με πολλά άλλα μεγάλα παγκόσμια γεγονότα – συμπεριλαμβανομένου του σεισμού του Κόμπε το 2011 και ακόμη και της πανδημίας Covid-19.

Η Tatsuki «προβλέπει» την επιστροφή ενός θανατηφόρου ιού το 2030, παρόμοιου με τον Covid. Στο βιβλίο της, με τίτλο “The Future as I See It“, που εκδόθηκε το 1999, η Ιαπωνέζα μυστικίστρια προέβλεψε την άφιξη ενός «άγνωστου ιού» το 2020, με πολλούς να πιστεύουν ότι είχε προβλέψει με ακρίβεια την έναρξη του Covid-19.

Σύμφωνα με την Tatsuki, ο κόσμος δεν έχει δει ακόμα το τέλος του καταστροφικού ιού. Η Ιαπωνέζα καλλιτέχνις προέβλεψε ότι η υγειονομική καταστροφή θα «επιστρέψει το 2030» και θα προκαλέσει ακόμη «μεγαλύτερη καταστροφή». «Ένας άγνωστος ιός θα έρθει το 2020, θα εξαφανιστεί αφού κορυφωθεί τον Απρίλιο, και θα εμφανιστεί ξανά 10 χρόνια αργότερα», έγραψε.