Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας έφτασε λίγο μετά τις 10:00 η σορός του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος πέθανε την Πέμπτη σε ηλικία 59 ετών έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία, ενώ στην κηδεία αναμένεται να παραστούν οι περισσότεροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακόμα ο Σωκράτης Φάμελλος και εκπρόσωποι των υπόλοιπων κομμάτων.

Η οικογένεια του εκλιπόντος, η σύζυγός του και τα δύο παιδιά τους, σε ανακοίνωσή τους ζήτησαν αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα σε κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα.

«Αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια», αναφέρει το μήνυμα της οικογένειας.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης Ο πρώην υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μάκης Βορίδης Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας