Με μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα κλείσει η εβδομάδα, καθώς ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς στη νότια Κρήτη, ενώ στη νησιωτική χώρα θα είναι 3 με τρεις βαθμούς χαμηλότερη.

Πιο αναλυτικά, σήμερα, Σάββατο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ τοπικοί όμβροι αναμένονται κυρίως σε ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρά στα ανατολικά, φθάνοντας στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 35 βαθμούς, στα Ιόνια νησιά έως 32, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30°C.

Δευτέρα 25/08/2025

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις σε ηπειρωτικές περιοχές τις θερμές ώρες της ημέρας. Στα δυτικά και βόρεια ορεινά αναμένονται μεμονωμένοι όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά, 4 με 6 στα ανατολικά και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κινούμενη στα κανονικά για την εποχή επίπεδα: 33 με 34 στα ηπειρωτικά και τη νότια νησιωτική χώρα, 32 με 33 στα Ιόνια, και έως 30 στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές.

Τρίτη 26/08/2025

Αραιές νεφώσεις θα εμφανιστούν στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά, οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στη νησιωτική χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά, 4 με 6 στα ανατολικά και έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Τετάρτη 27/08/2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στα νότια θαλάσσια τμήματα και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Πέμπτη 28/08/2025

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα φυσούν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ στα δυτικά και 4 με 6 στα ανατολικά, με ενίσχυση έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

