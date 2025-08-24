Τόσο ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ όσο και ο Όρσον Γουέλς πέρασαν πολλά καλοκαίρια στη Ρόντα, την ισπανική πόλη που θυμίζει κάτι από… Μετέωρα. Και λάτρεψαν αυτό το συναρπαστικό μέρος, τόσο που φρόντισαν να υμνήσουν τις ομορφιές της μέσα από τα κείμενά τους.

Και πώς να μην λατρέψεις αυτό το μέρος. Η γραφική Ρόντα στην Ανδαλουσία είναι χτισμένη σε κατακόρυφα κάθετα βράχια, με τα σπίτια της να μοιάζουν πως αιωρούνται κατά κάποιον τρόπο, όπως και οι μονές των Μετεώρων. Η πόλη, η οποία ανήκει στα περίφημα Λευκά Χωριά (Pueblos Blancos) της Ισπανίας, συναντάται πάνω από το εντυπωσιακό φαράγγι του El Tajo που ξεπερνάει τα 100 μέτρα σε ύψος.

Διασχίζεται από τον ποταμό Γουαδαλεβίν, ο οποίος σχηματίζει ένα φαράγγι (με το όνομα El Tajo) βάθους 100 μέτρων που τη χωρίζει σε δύο μέρη: την παλιά πόλη (La Ciudad) και τη νέα πόλη (El Mercadillo, στα ελληνικά «Μικρή Αγορά»). Τρεις θεόρατες, εντυπωσιακές, πέτρινες γέφυρες συνδέουν τις δύο πλευρές της Ρόντα. Η Puente Romano (Ρωμαϊκή γέφυρα) που είναι γνωστή και ως Puente San Miguel, η Puente Viejo (Παλιά γέφυρα) γνωστή και ως Puente Árabe και η Puente Nuevo (Νέα γέφυρα), που είναι η ψηλότερη και συμβολίζει την ψυχή της πόλης. Παρά το όνομά της, η Νέα γέφυρα είναι πάνω από 200 ετών.

Οι συγκλονιστικές εικόνες και τα επιβλητικά τοπία που αντικρίζει ο επισκέπτης της κόβουν την ανάσα, ενώ ταυτόχρονα προκαλούν δέος και απορία για το πώς δημιουργήθηκε η πόλη, η οποία σήμερα είναι ο τρίτος πιο επισκέψιμος προορισμός στη νότια Ισπανία. Η ιστορία της χάνεται στα βάθη των χρόνων με την πρώτη αναφορά να παρατηρείται κατά τον 9ο αιώνα και να σχετίζεται με ληστές, αντάρτες πολεμιστές και επαναστάτες.

Η Ρόντα αποτελεί τη γενέτειρα των ταυρομαχιών στα τέλη του 18ου αιώνα, ενώ εδώ βρίσκεται και η αρχαιότερη, ίσως, αρένα ταυρομαχιών σε ολόκληρη τη χώρα, η Plaza de toros, που δημιουργήθηκε το 1779. Άλλα γνωστά μνημεία είναι τα Αραβικά Λουτρά, η αψίδα του Felipe V, ο Μιναρές του San Sebastián, παλάτια, τα τείχη και το φρούριο της πόλης.

Δείτε τις φωτογραφίες