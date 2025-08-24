Το Roads Festival 2025 έρχεται στο Θέατρο Πέτρας για τρεις ημέρες μουσικής χωρίς σύνορα, «από τον δρόμο… στη σκηνή». Εξάλλου, το ίδιο το φεστιβάλ πηγάζει μέσα από την κουλτούρα και τη φιλοσοφία του δρόμου. Ένα φεστιβάλ που γεννήθηκε από τις μουσικές διαδρομές, τις αυθόρμητες συναντήσεις, τα ελεύθερα βλέμματα και τις ανεπιτήδευτες εκφράσεις που γεννά ο αστικός χώρος.

Ημέρα 1 – Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου/Alternative Rock | Punk

Μια βραδιά γεμάτη ένταση, με δυνατές κιθάρες και εναλλακτικές φόρμες έκφρασης. Ο ήχος των δρόμων συναντά τη σκηνή.

Line-up:

ΜΩΡΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

FUNDRACAR

MAZOHA

SAVINA

MADAME ΘΕΚΛΑ (ΘΕΚΛΑ ΤΣΕΛΕΠΗ)

Το Θέατρο Πέτρας υποδέχεται την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου μία δυνατή βραδιά γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και ηλεκτρικό ήχο με τρεις ξεχωριστές παρουσίες της εγχώριας μουσικής σκηνής!

Τη βραδιά ανοίγει η Madame Θέκλα (Θέκλα Τσελεπή) με ένα εκρηκτικό DJ set, που θα ενώσει την ψυχή με τον ήχο, δίνοντας τον ιδανικό παλμό για όσα θα ακολουθήσουν.

Η Savina θα ακολουθήσει με τον πειραματικό, συναισθηματικά φορτισμένο ήχο. Η μουσική της είναι ένα σημείο συνάντησης διαφορετικών κόσμων: ethnic, ηλεκτρονικών και αστικών στοιχείων, fusion ρυθμών και lo-fi υφών. Δεν ακολουθεί νόρμες, δημιουργεί νέα πεδία ακρόασης.

Ο MAZOHA, το μουσικό alter ego του Τζίμη Πολιούδη από τη Θεσσαλονίκη, έρχεται στο Θέατρο Πέτρας για μια βραδιά γεμάτη αστικό ρομαντισμό, μηδενισμό και sing along μέχρι να κλείσει ο λαιμός σου. Μουσική για όσους ακόμη επιμένουν να νιώθουν, να ονειρεύονται και να είναι αληθινοί. Punk ήθος και αισθητική σε ποπ φόρμες, μοναδικός στο είδος του και με ρεπερτόριο που βρίσκει έδαφος σε διαφορετικά μουσικά ακροατήρια με κοινό παρονομαστή την ανάγκη για επαφή και ταύτιση.

Οι Fundracar, με το ακαταμάχητο fusion reggae–rock–punk ύφος τους, ανεβάζουν τη θερμοκρασία στη σκηνή με τα γνωστά τους τραγούδια και νέες απρόβλεπτες στιγμές.

Και το αποκορύφωμα: Μωρά στη Φωτιά. Το θρυλικό ελληνικό punk–rock συγκρότημα επιστρέφει με φόρα, για να μας υπενθυμίσει ότι ο στίχος και ο ήχος τους παραμένουν πιο αιχμηροί και συγκλονιστικοί από ποτέ. Μια συναυλία–γιορτή που ενώνει γενιές και μουσικές, στο πιο επιβλητικό

ανοιχτό θέατρο της Αθήνας.

Πόρτες: 19:00 | Έναρξη: 20:00

Προπώληση: €13 | Ταμείο: €15

Ημέρα 2 – Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου/EBM | Darkwave

Η νύχτα του Roads γίνεται ηλεκτρονική και σκοτεινή, με συγκροτήματα από Ελλάδα και Ευρώπη που κινούνται στο χώρο της σύγχρονης dark alternative σκηνής.

Οι θρυλικοί Covenant, ένα από τα κορυφαία ονόματα της EBM και σκοτεινής ηλεκτρονικής μουσικής, έρχονται στην Αθήνα για μια μοναδική εμφάνιση στο Θέατρο Πέτρας το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025. Οι NNHMN, ένα από τα πιο συναρπαστικά dark electronic acts της ευρωπαϊκής σκηνής, που έχουν προκαλέσει αίσθηση με τις ζωντανές εμφανίσεις τους και τις κυκλοφορίες σε darkwave, minimal synth και EBM ύφος, θα συνυπάρξουν στο ίδιο stage με τους Covenant και τους The Man & His Failures. Η μουσική των The Man & His Failures χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασμό ηλεκτρονικών, industrial και darkwave στοιχείων, δημιουργώντας έναν σκοτεινό και συναισθηματικά φορτισμένο ήχο. Οι στίχοι τους αντλούν έμπνευση από κοινωνικά ζητήματa.

Πόρτες: 20:00 | Έναρξη: 21:00

Προπώληση: €20 | Ταμείο: €25

Ημέρα 3 – Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου/ Παράδοση | Πανηγύρι

Η τρίτη και τελευταία ημέρα είναι αφιερωμένη στην παράδοση, τη ρίζα και τη σύγχρονη διασκευή της λαϊκής έκφρασης, με ήχους από τα Βαλκάνια, την Ελλάδα και τον κόσμο σε ένα μεγάλο γλέντι.

Line-up:

ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC

ΓΙΑΓΚΙΝΗΔΕΣ

KADINELIA

ΚΟΥΠΕΣ

ΛΑΣΚΑ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΕΡΩΝΗΣ

Ο Πέτρος Βερώνης με rock τάσεις στο μπουζούκι και στο λαούτο ενώ τα τραγούδια του εμπεριέχουν και στοιχεία από soundtrack.

Οι Λάσκα με πολυφωνικά μονοπάτια και αφηγηματική ένταση.

Οι Κούπες δίνουν τον ροκ ρυθμό με τη δική τους δυναμική προσέγγιση στην παραδοσιακή ελληνική μουσική.

Οι Kadinelia μάς ταξιδεύουν με ήχους από την Ήπειρο ως τα Βαλκάνια, συνδέοντας το χθες με το σήμερα.

Οι Γιαγκίνηδες, Σπύρος Ζήσης και ο Παναγιώτης Σικλαφίδης, μας χαρίζουν αξέχαστες μουσικές βραδιές μέσα από διαχρονικά ρεμπέτικα και κλασικά λαϊκά τραγούδια,

Οι Θραξ Πανκc, εκρηκτικοί όπως πάντα, γίνονται η αφορμή για το μεγάλο ξεφάντωμα της βραδιάς!

Πόρτες: 18:00 | Έναρξη: 19:00

Προπώληση: €13 | Ταμείο: €15

Ημερήσιο Εισιτήριο: από 13 €

Τριήμερο Pass: 30 €

Παιδιά κάτω των 10 ετών: Δωρεάν Είσοδος

Προπώληση εισιτηρίων: Ticketmaster