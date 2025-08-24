Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον χώρο όπου είναι εγκατεστημένος ο πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός της περιφέρειας Κουρσκ, μετέδωσε το ομοσπονδιακό ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο REN τις πρώτες πρωινές ώρες, επικαλούμενο το γραφείο Τύπου της εταιρείας που διαχειρίζεται το εργοστάσιο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μετασχηματιστή, έξω από το τμήμα της εγκατάστασης όπου βρίσκονται οι πυρηνικοί αντιδραστήρες, διευκρίνισε το REN μέσω Telegram.

Δεν υπάρχει κίνδυνος για το προσωπικό ή τη λειτουργία του σταθμού, διαβεβαίωσε το γραφείο Τύπου της εγκατάστασης το τηλεοπτικό δίκτυο.

Η αιτία δεν διευκρινίστηκε.

Πηγή: ΑΠΕ