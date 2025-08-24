Εβδομάδα πολιτικών προετοιμασιών ενόψει ΔΕΘ ξεκινά όχι μόνο για την αντιπολίτευση, αλλά για το σύνολο των κομμάτων, καθώς το πολιτικό ραντεβού του Σεπτεμβρίου αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για δημόσια λογοδοσία αλλά και για χάραξη στρατηγικής υπό την έννοια των προτεραιοτήτων που θέτει κάθε πολιτικός αρχηγός, αλλά και της ατζέντας που θα αποφασίσει να ξεδιπλώσει. Ζωηρά στο δημόσιο διάλογο έχει μπει εκ νέου τις τελευταίες ημέρες το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, μια συζήτηση που πυροδοτήθηκε από τη συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, όπου ερωτηθείς σχετικά, απάντησε σιβυλλικά: «Ποτέ δεν διψούσα για εξουσία. Αλλά μου λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους».

Πώς όμως αντιμετωπίζουν στο Μέγαρο Μαξίμου ένα τέτοιο ενδεχόμενο; Το κυβερνητικό επιτελείο παρακολουθεί σε πρώτη φάση από απόσταση τις εξελίξεις, ωστόσο κυβερνητικά στελέχη διερωτώνται πώς είναι δυνατόν, δεδομένου ότι εκλέγεται στην Α’ Πειραιά, να υποστηρίζει ότι του λείπει η ενεργός πολιτική. «Δεν έχει κάνει καμία ομιλία από το 2023 στη Βουλή μέχρι σήμερα. Δημοκρατία έχουμε, δεν θα του υποδείξουμε εμείς τι θα κάνει», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στην κυβερνητική έδρα δεν αποτυπώνεται καμία δυσφορία για την πιθανότητα επανενεργοποίησης του Αλέξη Τσίπρα. Αντίθετα, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί δυνητικά ένα νέο δίπολο Μητσοτάκη – Τσίπρα, δεδομένου μάλιστα ότι στην παρούσα φάση δεν έχει αναδείξει στρατηγικό αντίπαλο η ΝΔ, όπου θα ενεργοποιούσε για τους ψηφοφόρους το αισθητήριο της σύγκρισης, ανακαλώντας – όπως υποστηρίζουν – τις επιπτώσεις της οικονομικής πολιτικής της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν θα επιτρέψουμε αυτό το πολιτικό “ξέπλυμα” που επιχειρείται από συγκεκριμένα κέντρα», έλεγε ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος και πρόσθετε ότι επί των ημερών προκλήθηκε οικονομική καταστροφή στη χώρα ύψους πάνω από 100 δισ., καθώς αύξησε τους φόρους και προκάλεσε οικονομικό χάος.

«Ξύπνημα» αντανακλαστικών

Η ενδεχόμενη δημιουργία νέου φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα ιδεολογικό ξυπνητήρι, διεγείροντας τα αντανακλαστικά του εκλογικού σώματος, καθώς επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ η χώρα ήταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ήταν απομονωμένη, δεν είχε πυξίδα στην εξωτερική της πολιτική, με την επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης και όχι μόνο, με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα και κορυφαία στελέχη να δηλώνουν δημόσια ότι θέλουν να ελέγξουν τους αρμούς της εξουσίας.

«Ήταν η κυβέρνηση με δυο υπουργούς αμετάκλητα καταδικασμένους από το ειδικό δικαστήριο, που αλλάζοντας τον ποινικό κώδικα οδήγησε σε ατιμωρησία και έκρηξη της εγκληματικότητας», σχολίαζε συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο ίδιος σχολίαζε: «Αρκετοί από εκείνους που μας ψήφισαν και το 2019 και το 2023 τώρα βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων και η επιστροφή ενός φαντάσματος από το παρελθόν μπορεί να τους ενεργοποιήσει, αρκεί βέβαια να τους πείσουμε και πάλι ότι με τις πολιτικές μας θα βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τη ζωή τους και θα μειώσουμε τα λάθη και τις αστοχίες μας».

Ειδικά όσοι ανήκουν πολιτικά στον μεσαίο χώρο και έχουν πάρει απόσταση από το κυβερνών κόμμα, δεν αποκλείεται να ενεργοποιηθούν γιατί εκείνοι ήταν που στην πλειοψηφία τους «τιμώρησαν» τον Αλέξη Τσίπρα όσες φορές ήρθε αντιμέτωπος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.