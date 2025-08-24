Το αμερικανικό Πεντάγωνο καταρτίζει εδώ και εβδομάδες σχεδιασμούς για την ανάπτυξη μονάδων των ενόπλων δυνάμεων στο Σικάγο (Ιλινόι, Μεσοδυτικά), καθώς ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί να παταχθούν το έγκλημα, η αστεγία και η παράτυπη μετανάστευση, αποκάλυψε χθες Σάββατο η Washington Post, επικαλούμενη πηγές της στον κρατικό μηχανισμό ενήμερες σχετικά.

Οι σχεδιασμοί αυτοί συμπεριλαμβάνουν διάφορες «επιλογές», ανάμεσά τους την ανάπτυξη τουλάχιστον μερικών χιλιάδων μελών της Εθνοφρουράς, και η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει εντός εβδομάδων, πιθανόν τον Σεπτέμβριο, πρόσθεσε η εφημερίδα.

Η αποστολή, εάν εγκριθεί, θα έχει ομοιότητες με την επιχείρηση που διέταξε ο Τραμπ στο Λος Άντζελες τον Ιούνιο, όταν ανέπτυξε 4.000 μέλη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνιας και 700 εν ενεργεία πεζοναύτες, παρά τις διαμαρτυρίες των ηγετών της πολιτείας και των τοπικών αρχών. Η χρήση χιλιάδων εν ενεργεία στρατιωτών στο Σικάγο έχει επίσης συζητηθεί, αλλά θεωρείται λιγότερο πιθανή αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που, όπως και άλλοι που ερωτήθηκαν, μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, «η προσπάθεια του Σικάγου θα επεκτείνει περαιτέρω τη χρήση στρατιωτικής δύναμης από τον Τραμπ στο εσωτερικό της χώρας, ακόμη και όταν οι κρατικές και τοπικές αρχές χαρακτηρίζουν την ιδέα ως ανεπιθύμητη και αδικαιολόγητη. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν υπερασπιστεί τέτοιες αποστολές, υποστηρίζοντας ότι λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας».

Ο Τραμπ εξήρε την Παρασκευή τη συνεχιζόμενη επέμβαση της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, όπου έχουν αναπτυχθεί περισσότερα από 2.200 μέλη της Εθνοφρουράς σε μια προσπάθεια που ο ίδιος χαρακτήρισε ως καθυστερημένη για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Εστίασε στο Σικάγο ως τον επόμενο στόχο.

«Το Σικάγο είναι ένα χάος. Έχετε έναν ανίκανο δήμαρχο. Εντελώς ανίκανο», δήλωσε ο Τραμπ, σε σχόλια που απορρίφθηκαν αμέσως από τους ηγέτες του Σικάγο ως αβάσιμα. «Και θα το διορθώσουμε αυτό πιθανώς μετά. Αυτό θα είναι το επόμενο βήμα μας μετά από αυτό. Και δεν θα είναι καν δύσκολο».

Οι αξιωματούχοι που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα είπαν ότι η στρατιωτική επέμβαση στο Σικάγο έχει προγραμματιστεί εδώ και καιρό, πιθανώς σε συνδυασμό με την επέκταση των επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων για την αναζήτηση μεταναστών χωρίς έγγραφα.

Τα σχέδια του Πενταγώνου για μελλοντικές αποστολές έρχονται καθώς η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει τους ηγέτες των πολιτειών και των τοπικών αρχών να επιτρέψουν στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να κάνει περισσότερα για να εντοπίσει και να απελάσει τους παράνομους μετανάστες. Η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι έστειλε πρόσφατα επιστολή σε πολλούς ηγέτες πολιτειών, κομητειών και τοπικών αρχών, στην οποία ανέφερε ότι οι «πολιτικές ασύλου» εμποδίζουν την επιβολή του νόμου και θα αμφισβητηθούν νομικά.

Ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζ. Μπ. Πρίτζκερ, και ο δήμαρχος του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον, και οι δύο Δημοκρατικοί, αντέδρασαν στον Τραμπ με σχόλια την Παρασκευή, με τον κυβερνήτη να κατηγορεί τον Τραμπ ότι προσπαθεί να «δημιουργήσει χάος».

«Αφού χρησιμοποίησε το Λος Άντζελες και την Ουάσινγκτον ως πεδίο δοκιμών για την αυταρχική του υπερβολή, ο Τραμπ τώρα φλερτάρει ανοιχτά με την ιδέα να καταλάβει άλλες πολιτείες και πόλεις», δήλωσε ο Πρίτζκερ. «Ο στόχος του Τραμπ είναι να προκαλέσει φόβο στις κοινότητές μας και να αποσταθεροποιήσει τις υπάρχουσες προσπάθειες για τη δημόσια ασφάλεια — όλα αυτά για να δημιουργήσει μια δικαιολογία για να καταχραστεί περαιτέρω την εξουσία του».