Ένας αεροσυνοδός της British Airways βρέθηκε γυμνός στην τουαλέτα του αεροσκάφους, ενώ ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο και μεταδίδει το βρετανικό BBC.

Ο 41χρονος Haden Pentecost εργαζόταν σε πτήση από την Καλιφόρνια προς το Λονδίνο, όταν άρχισε να γίνεται νευρικός και περιγράφηκε ως «ιδρωμένος» και «φλύαρος».

Μια εξέταση αίματος αποκάλυψε αργότερα ότι ο Pentecost είχε μεθαμφεταμίνη και αμφεταμίνες στον οργανισμό του.

Ο Pentecost, ο οποίος απολύθηκε, ομολόγησε την ενοχή του στο δικαστήριο για την εκτέλεση καθηκόντων, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

British Airways attendant found naked and on drugs in onboard toilet https://t.co/uuoQYiuCTC — BBC News (UK) (@BBCNews) August 22, 2025

Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι ο Pentecost έπρεπε να απομακρυνθεί από τη θέση του από τον προϊστάμενό του, όταν δεν μπόρεσε να βοηθήσει στους ελέγχους ασφαλείας πριν από την πτήση.

Αφού παραπονέθηκε για κράμπες και είπε ότι έπρεπε να αλλάξει ρούχα, κλειδώθηκε σε μια από τις τουαλέτες, όπου ένας συνάδελφός του τον βρήκε αργότερα γυμνό και «στον κόσμο του», όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο. Είχε διασταλμένες κόρες, υψηλό καρδιακό ρυθμό και έπρεπε να ελέγχεται κάθε 20 λεπτά μέχρι να φτάσει το αεροπλάνο στο Χίθροου. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο Pentecost αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και θα δικαστεί στο Isleworth Crown Court σε μεταγενέστερη ημερομηνία.