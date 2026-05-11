Χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά εμφανίζεται η δήλωση πόθεν έσχες του 2025 (χρήση οικονομικού 2024) για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτη Φάμελλο, αποτυπώνοντας μια συνολικά σταθερή οικονομική κατάσταση τόσο ως προς τα εισοδήματα όσο και ως προς τις καταθέσεις και την ακίνητη περιουσία, που αφορά τον ίδιο και τη σύζυγό του.

Τα καθαρά ετήσια εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές διαμορφώνονται σε 43.804,68 ευρώ. Σε αυτά προστίθενται 1.971,33 ευρώ από εκμετάλλευση ακινήτων, ενώ δηλώνονται επιπλέον 15.000 ευρώ που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δανεισμό ή άλλες πηγές. Παράλληλα, τα έσοδα από τόκους και δικαιώματα είναι οριακά, καθώς ανέρχονται σε μόλις 2,14 ευρώ.

Στο τραπεζικό σκέλος, δεν καταγράφονται αξιοσημείωτες μεταβολές. Το μεγαλύτερο ποσό καταθέσεων εντοπίζεται στην Τράπεζα Πειραιώς, όπου δηλώνονται 42.999,74 ευρώ. Παράλληλα, σε λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας και της Attica Bank εμφανίζονται μικρότερα υπόλοιπα, που κυμαίνονται από ελάχιστα ποσά έως περίπου 1.200 ευρώ.

Η ακίνητη περιουσία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει γεωγραφική διασπορά και ποικιλία. Μεταξύ των βασικών στοιχείων περιλαμβάνεται διαμέρισμα επιφάνειας 179,53 τετραγωνικών μέτρων στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, δηλώνονται ακίνητα στην Ηλεία, όπως μονοκατοικία στον Πύργο Ηλείας και αγροτικές εκτάσεις, μέρος των οποίων έχει περιέλθει μέσω κληρονομιάς. Παράλληλα, στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται κατοικίες στη Φολέγανδρο, συγκεκριμένα μία μονοκατοικία και ένα διαμέρισμα, καθώς και ακίνητο στο εξωτερικό: διαμέρισμα 42,91 τετραγωνικών μέτρων στη Γερμανία, το οποίο αποκτήθηκε το 2015 μέσω στεγαστικού δανείου. Για το ακίνητο στη Θέρμη σημειώνεται ότι το επιπλέον ποσοστό 12,5% αποκτήθηκε έπειτα από αποδοχή κληρονομιάς της συζύγου του, η οποία απεβίωσε το 2018.

Σε ό,τι αφορά τα κινητά περιουσιακά στοιχεία, δηλώνεται ένα επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης 1.560 κυβικών εκατοστών, το οποίο αποκτήθηκε το 2023 με τίμημα 8.000 ευρώ. Παράλληλα, εμφανίζεται ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, η οποία ωστόσο παραμένει σε αδράνεια, χωρίς ενεργή οικονομική δραστηριότητα κατά το εξεταζόμενο έτος.

Στο σκέλος των υποχρεώσεων, ο κ. Φάμελλος δηλώνει στεγαστικό δάνειο αρχικού ύψους 200.000 ευρώ, με υπόλοιπο 23.411,52 ευρώ. Επιπλέον, καταγράφεται δάνειο 15.000 ευρώ από τη Βουλή, με εκκρεμές υπόλοιπο 14.375 ευρώ. Στις λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνονται οφειλή πιστωτικής κάρτας περίπου 1.100 ευρώ, καθώς και δάνειο προς φυσικό πρόσωπο με υπόλοιπο 6.841,24 ευρώ.

