Σημαντική δραστηριότητα τόσο στο πεδίο των επενδύσεων όσο και στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων αποτυπώνεται στη δήλωση πόθεν έσχες του 2025 (χρήση 2024) για τον Στέφανο Κασσελάκη, με τα βασικά χαρακτηριστικά να περιλαμβάνουν εισοδήματα από το εξωτερικό, ρευστοποιήσεις χρηματοοικονομικών προϊόντων και αυξημένες δανειακές υποχρεώσεις.

Τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα του προέδρου του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» προκύπτουν από δύο βασικές πηγές: από επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, όπου καταγράφονται έσοδα 8.372 ευρώ, και κυρίως από ακίνητα στην αλλοδαπή, τα οποία απέφεραν σε έναν χρόνο 122.430 δολάρια ΗΠΑ.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του 2024, ο κ. Κασσελάκης προχώρησε σε εκτεταμένες ρευστοποιήσεις επενδυτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, πούλησε ομόλογα, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικά παράγωγα, εισπράττοντας συνολικά 3.875.045 δολάρια. Ωστόσο, η αρχική αξία κτήσης των συγκεκριμένων επενδύσεων ανερχόταν σε 3.976.250 δολάρια, γεγονός που υποδηλώνει απώλειες σε σχέση με το αρχικό επενδυμένο κεφάλαιο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εταιρικές του κινήσεις. Ο ίδιος εμφανίζεται να προχωρά τόσο σε εκποίηση όσο και σε επαναγορά της εταιρείας OSIOS LLC, με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, στοιχείο που καταδεικνύει ενεργή αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών του συμμετοχών. Παράλληλα, διατηρεί ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα μέσω της συμμετοχής του κατά 75% στην εταιρεία Pura Vita. Τέλος, στο σκέλος των υποχρεώσεων, η εικόνα δείχνει σημαντικό δανεισμό, καθώς οι συνολικές οφειλές υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο δολάρια.

