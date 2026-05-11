Χωρίς σημαντικές μεταβολές στην περιουσιακή της κατάσταση εμφανίζεται στη δήλωση Πόθεν Έσχες του 2025 (χρήση οικονομικού 2024) η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τα βασικά στοιχεία να αφορούν κυρίως τα εισοδήματα και τη διατήρηση σταθερού χαρτοφυλακίου.

Ειδικότερα, τα συνολικά εισοδήματα για το εξεταζόμενο έτος ανέρχονται για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας στα 79.465 ευρώ. Από αυτά, το μεγαλύτερο μέρος, συγκεκριμένα 42.500 ευρώ, προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη παρουσία της στον νομικό κλάδο και την ενεργή άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος – όπως έχουμε διαπιστώσει π.χ. με τη δίκη των Τεμπών. Τα υπόλοιπα 32.000 ευρώ προέρχονται από τη βουλευτική της αποζημίωση.

Στο πεδίο της ρευστότητας, οι τραπεζικές καταθέσεις διαμορφώνονται περίπου στις 25.000 ευρώ, επίπεδο που παραμένει συγκρατημένο σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Παράλληλα, η ακίνητη περιουσία της δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή σε σύγκριση με την προηγούμενη δήλωση.

Σε ό,τι αφορά τα λοιπά περιουσιακά δεδομένα, η πολιτική αρχηγός διαθέτει ένα επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης 1.600 κυβικών εκατοστών. Επιπλέον, συμμετέχει κατά 50% στη δικηγορική εταιρεία που διατηρεί με τον πατέρα της, υπό τον τίτλο «Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου». Τέλος, στη δήλωση καταγράφεται επίσης μικρής κλίμακας οφειλή από χρήση πιστωτικής κάρτας, με το υπόλοιπο να ανέρχεται σε 1.759,61 ευρώ.

