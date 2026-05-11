Συνδυασμό σταθερών εισοδημάτων, διατήρησης ακίνητης περιουσίας και νέων οικονομικών κινήσεων αποτυπώνει η δήλωση πόθεν έσχες του 2025 (χρήση οικονομικού έτους 2024) για τον πρόεδρο της Νίκης, Δημήτρη Νατσιό. Τα συνολικά εισοδήματα προκύπτουν από πολλαπλές πηγές και διαμορφώνονται κυρίως από μισθωτές υπηρεσίες, που αποφέρουν 30.082,48 ευρώ. Συμπληρωματικά, δηλώνονται 230 ευρώ από ακίνητα, 2.352 ευρώ που εξαιρούνται της φορολογίας, καθώς και 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων ή δανεισμό. Τα έσοδα από τόκους και μερίσματα παραμένουν οριακά, φτάνοντας τα 2,03 ευρώ.

Στο τραπεζικό σκέλος, οι συνολικές καταθέσεις ανέρχονται σε 19.322,38 ευρώ και είναι κατανεμημένες σε οκτώ λογαριασμούς σε τέσσερα τραπεζικά ιδρύματα: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Optima Bank. Το μεγαλύτερο μέρος των αποταμιεύσεων συγκεντρώνεται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, όπου καταγράφονται 18.825,73 ευρώ.

Η ακίνητη περιουσία του κ. Νατσιού παραμένει εστιασμένη κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και προέρχεται από γονικές παροχές προηγούμενων ετών. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τέσσερα ακίνητα σε Πιερία και Κιλκίς: διαμέρισμα 119 τ.μ. στην Πέτρα Πιερίας με ποσοστό ψιλής κυριότητας 33,33%, δύο οικόπεδα στην ίδια περιοχή με πλήρη κυριότητα 100% και 25% αντίστοιχα, καθώς και διαμέρισμα 145 τ.μ. στο Κιλκίς με ποσοστό 50%. Κατά τη διάρκεια του 2024 καταγράφηκε όμως και μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου, καθώς ο πρόεδρος της Νίκης προχώρησε σε γονική παροχή διαμερίσματος 89,85 τ.μ. στο Κιλκίς, διατηρώντας ωστόσο την υποχρέωση εξυπηρέτησης του στεγαστικού δανείου που το συνοδεύει.

Στο σκέλος των οχημάτων, η χρονιά χαρακτηρίζεται από νέες αγορές. Ο κ. Νατσιός απέκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο 1.490 κυβικών εκατοστών έναντι 27.000 ευρώ, εκ των οποίων 12.000 ευρώ καλύφθηκαν από ίδια κεφάλαια και 15.000 ευρώ μέσω δανεισμού. Παράλληλα, προχώρησε στην αγορά και ενός μεταχειρισμένου οχήματος 1.796 κυβικών εκατοστών, με συμβολικό τίμημα 100 ευρώ. Για τη χρηματοδότηση της αγοράς του νέου αυτοκινήτου, έλαβε καταναλωτικό δάνειο ύψους 14.960 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα τον Νοέμβριο του 2024, με το υπόλοιπο να διαμορφώνεται σε 14.599,22 ευρώ και χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής έως το 2027. Παράλληλα, στη δήλωση περιλαμβάνεται και στεγαστικό δάνειο ύψους 163.000 ευρώ από την Eurobank, το οποίο είχε ληφθεί το 2006. Το υπόλοιπο της οφειλής ανέρχεται σήμερα σε 99.213,45 ευρώ, με προβλεπόμενη λήξη το έτος 2032.

