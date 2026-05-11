Ετήσια εισοδήματα που υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ και ισχυρή εικόνα ρευστότητας αποτυπώνονται στη δήλωση πόθεν έσχες του 2025 (χρήση 2024) για τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο. Συγκεκριμένα, τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα του ίδιου διαμορφώνονται σε 101.017 ευρώ, ενώ οι τραπεζικές του καταθέσεις ξεπερνούν τις 265.000 ευρώ, στοιχείο που καταδεικνύει υψηλό επίπεδο αποταμίευσης σε σχέση με τα ετήσια έσοδα.

Κατά τη διάρκεια του 2024, ο πολιτικός αρχηγός προχώρησε σε αξιοποίηση μέρους της ακίνητης περιουσίας του μέσω πώλησης. Ειδικότερα, εκποίησε το ποσοστό 32% που κατείχε σε βοσκότοπο έκτασης 7,9 στρεμμάτων στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής, από την οποία εισέπραξε το ποσό των 24.000 ευρώ.

Σημαντική είναι και η οικονομική εικόνα της συζύγου του, Όλγας Πετροπούλου, η οποία εμφανίζει εισοδήματα περίπου 29.000 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τραπεζικές της καταθέσεις, οι οποίες ξεπερνούν συνολικά τις 500.000 ευρώ. Από αυτά, το μεγαλύτερο μέρος (περίπου 415.000 ευρώ) είναι τοποθετημένο στη Deutsche Bank, γεγονός που υποδηλώνει σημαντική παρουσία κεφαλαίων σε διεθνές τραπεζικό ίδρυμα.

