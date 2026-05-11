Ρεπορτάζ από την Ουκρανία υποστηρίζει πώς ο Σεργκέι Ρεμπρόφ είναι πιθανό να αντικαταστήσει τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Άμεση διάψευση από την πλευρά των «Πρασίνων».

Η ουκρανική ιστοσελίδα «sport.ua» έβγαλε ρεπορτάζ πώς ο Σεργκέι Ρεμπρόφ ενδέχεται να είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού. Και εάν γίνει αυτό προφανώς θα διαδεχθεί τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο των «Πρασίνων».

Πάντα βάσει των ίδιων πληροφοριών ο Ουκρανός ήρθε στη χώρα μας δύο εβδομάδες πριν και συζήτησε με τον Παναθηναϊκό φέρνοντας ξανά στην επιφάνεια και σε ισχύ το deal που είχε επιτευχθεί πριν λίγους μήνες.

Ο Παναθηναϊκός πάντως προχώρησε σε άμεση διάψευση στα όσα αναφέρει το δημοσίευμα αναφέροντας τα εξής: «Δεν έχει καθόλου βάση τίποτα απ’ όσα αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο».