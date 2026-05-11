Η Χάποελ Τελ Αβίβ, σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Ισραήλ, θα αυξήσει το μπάτζετ της στα 76 εκατομμύρια ευρώ για του χρόνου, κάνοντας έτσι έναν οικονομικό… χαμό στην EuroLeague.

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ, Οφέρ Γιανάι, εξακολουθεί να βάζει πολλά χρήματα στον σύλλογο και φαίνεται ότι θα συνεχίσει να το κάνει με αυξητικές τάσεις. Το φετινό μπάτζετ της ομάδας έφτανε τα 200 εκατομμύρια σέκελ και ενώ για τη νέα χρονιά υπολογίζεται πως θα αγγίξει τα 260 εκατομμύρια σέκελ, δηλαδή περίπου 76 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει το «Sport5».

Η Χάποελ δεν θα έχει πλέον δύο διαφορετικά ρόστερ για Ευρώπη και εγχώριο πρωτάθλημα, αλλά θα δημιουργήσει ένα ενιαίο. Ο Δημήτρης Ιτούδης θα συνεχίσει στον σύλλογο, όπως και ο Ελάιτζα Μπράιαντ, ωστόσο θολό – για τα καλά – είναι το τοπίο για τον Βασίλιε Μίτσιτς και το μέλλον του, αν και έχει συμβόλαιο έως το 2028.